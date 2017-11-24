На Масложире монтируют автономные котлы

Главный инженер ПЕ «Славянсктеплосеть» Давыд Ремпель доложил о результатах работы подрядной организации, которая на прошлой неделе приступила к установке систем индивидуального отопления в поселке Масложир.

По его информации, накануне котлы были смонтированы в трех квартирах.

«Сегодня планируем еще четыре-пять», - сообщил Давыд Ремпель, отметив, что такими же темпами подрядчики намерены работать и в дальнейшем.

В свою очередь, Вадим Лях добавил, что старые отопительные системы демонтированы уже более чем в 30 квартирах.

Всего, напомним, оснащению автономными системами отопления в микрорайоне подлежат 52 квартиры.