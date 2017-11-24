Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку

|22 ноября 2017
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Проектно-сметная документация по ремонту ООШ №13 - опорной школы Славянска - наконец получила экспертную оценку. Об этом заявил мэр города Вадим Лях.
Однако специалисты внесли так много поправок в проект, что их реализация потребует нового тендера. По словам городского головы, он состоится в ближайшее время.
- Задержки в ремонтных работах был вызваны организацией «Харьков-проект», которая долго не могла внести в проектную документацию правки. Но альтернативой было судебное разбирательство, поэтому мы предпочли ждать. Теперь ожидание закончилось, и впереди - работа, - говорит градоначальник.
Директор школы Анатолий Погорелов называет тендер «чисто техническим моментом». Никаких изменений в составе подрядчиков он не вызовет.
- Некоторые поправки, например, обустройство спортивного поля или подъездных путей, были масштабными. В первоначальном проекте эти элементы отсутствовали в принципе. А по существующим нормам, если процент правок превышает определенные показатели, нужно проводить тендер на дополнительные работы. Главное, что ремонт в школе не прекращается. В течение нескольких дней ждем конструкций для замена крыши, - сказал руководитель учебного заведения.
По словам Вадима Ляха, для удобства оставшиеся работы разобьют на два этапа. Какие из них будут выполнены в первую, а какие во вторую очередь, будут решать сами строители. Анатолий Погорелов надеется, что войти в школу учащиеся смогут еще до окончания всех работ. Например, если здание будет реконструировано полностью, а спортивное поле еще нет, дети смогут учиться в родных стенах.
Так ли окажется на самом деле, покажет время.
Напомним, что реконструкцию школы планирвоали завершить до ноября текущего года. Теперь, по оптимистическим прогнозам губернатора Донецкой области Павла Жебривского, ремонт завершится в начале следующего года. Однако более реалистичный срок, который называет городское руководство, - май 2018-го.
В целом, Павел Жебривский считает, что с подрядчиками славянской опорной школе повезло. Хотя призывает держать процесс «под контролем общественности».
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Проектно-сметная документация по ремонту ООШ №13 - опорной школы Славянска - наконец получила экспертную оценку. Об этом заявил мэр города Вадим Лях.