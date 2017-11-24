Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Проблема затопления канализационными стоками подвалов пятиэтажек №6 и №12 на улице Батюка решена. Об этом на аппаратном совещании 21 ноября сообщила исполняющая обязанности начальника УЖКХ Ольга Заруба.

Напомним, что вопрос был поднят на предыдущем совещании, где жители указанных домов пожаловались на невыносимые запахи хозфекальных стоков, идущие в квартиры из подвалов.

Ольга Заруба рассказала, что в результате обследования подвала дома №12 нечистот в нем обнаружено не было, равно как и нарушения целостности инженерных сетей. Подвал дома №6 действительно оказался затоплен: силами работников жэка «Цидило и К» нечистоты были откачаны, а утечки из труб ликвидированы. В свою очередь, силами бригады аварийно-восстановительных работ КП «Славгорводоканал» был заменен неисправный участок наружной канализационной трубы, по которой стоки отводятся в центральный канализационный коллектор (на фото).

На вопрос городского головы Вадима Ляха, была ли решена в результате этих действий поднятая жильцами проблема, руководительница управления ответила утвердительно.