Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Как известно, идея о переименовании стадиона принадлежит руководству города. Она получила одобрение в ходе общественных слушаний и на собрании трудового коллектива коммунального учреждения «Спортивный клуб по месту жительства «Культурно-спортивный центр», в чей состав входит стадион. Кроме того, инициативу о присвоении объекту имени Юрия Скиданова поддержало большинство жителей города по итогам интернет-голосования.