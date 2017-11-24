|24 ноября 2017
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За счет прямой субвенции из государственного бюджета власти Славянска приобретут две новых единицы электротранспорта. Об этом городской голова Вадим Лях сообщил на пресс-конференции, которая состоялась 22 ноября.
Он рассказал, что выделенная сумма поделена пополам. Первый транш в 5,5 миллиона гривен уже получен, более того, объявлен тендер на покупку троллейбуса. Поступление второй части ожидается на следующей неделе.
«В техническом задании мы закладываем максимальную комплектацию - чтобы это были современные троллейбусы, с кондиционерами, wi-fi. Их стоимость - от 4,2 до 5,5 миллиона гривен», - поделился Вадим Лях.
На какие маршруты выйдет новая техника, будет решать руководство троллейбусного управления, на чей баланс ее передадут.
Кроме того, добавил мэр, такими же субвенциями из госбюджета были профинансированы строительство нового клуба в поселке Семеновка стоимостью 4,5 миллиона гривен и приобретение технологического оборудования для школ в сумме 1,5 миллиона. Кроме того, еще 1,5 миллиона гривен получены на разработку проектно-сметной документации для пристройки нового здания к главному корпусу школы №4 в микрорайоне Черевковка. Тем самым учащимся начальных классов больше не придется ходить через перекресток с оживленным автомобильным движением на занятия, которые проводятся в отдельно стоящем здании учебного заведения.
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Комментарии к статье «Славянску обещают два новых троллейбуса»
За счет прямой субвенции из государственного бюджета власти Славянска приобретут две новых единицы электротранспорта. Об этом городской голова Вадим Лях сообщил на пресс-конференции, которая состоялась 22 ноября.