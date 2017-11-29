 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Время собирать листья

Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться

Светлана Вьюниченко
29 ноября 2017 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Юрий Подлесный (слева): «У меня в руках документ, который перед началом учебного года подписали все инстанции. Тогда претензий по поводу противопожарной безопасности в OOШ №16 не было».

Славянск решил бороться за ООШ №16. Позицию городской власти и отдела образования донес до журналистов 27 ноября заместитель мэра Юрий Подлесный.

Напомним, что прокуратура направила иск в Донецкий окружной административный суд о приостановке занятий в славянских ООШ №16 и №20, а также святогорской ООШ в связи с нарушением техники противопожарной безопасности. В итоге суд принял решение о закрытии одного учебного заведения - ООШ №16, система противопожарной безопасности в которой, по словам Юрия Подлесного, не предусмотрена проектом. 

- Это решение не имеет логики, - считает профильный заместитель городского головы. Во-первых, перед началом учебного года сотрудники ГСЧС приняли школу в эксплуатацию. Все директора тщательно выполнили их рекомендации, ведь никто не заинтересован в пожарах. Во-вторых, непонятно, почему выбор пал именно на эти учебные заведения. В остальных ситуация с противопожарной безопасностью приблизительно такая же.

Юрий Подлесный объяснил, что вопрос противопожарной безопасности в учебных заведениях «был сложным всегда». На сегодняшний день в Славянске, по словам чиновника, нет ни одной школы с нормально действующей пожарной сигнализацией. исключение составляет коммунальный лагерь «Лесная сказка», где сигнализация установлена в соответствии со всеми стандартами. Еще хуже обстоят дела с пожарными водоемами. «Они либо обвалились, либо стоят без воды, либо промерзают», - говорит Юрий Подлесный.

Однако исправить все сразу город не в состоянии. Поэтому, после предписания прокуратуры, заммэра отправил на имя городского головы докладную записку о неотложных мерах. По подсчетам, на оборудование противопожарной системы лишь в трех «опальных» школах понадобится 3,1 млн гривен. 

- Решения суда на руках у нас пока нет. Как только оно появится, мы будем подавать апелляцию. Надеюсь, апелляционный суд будет на нашей стороне, иначе мы не знаем, что делать, поскольку прецедентов в Украине найти не смогли, - говорит Подлесный.

В свою очередь начальник гороо Игорь Рублевский заверяет, что закрытие школы в данном случае - «самый жестокий метод влияния», а потмоу город «будет бороться». Тем более, что решение о закрытии было принято в середине учебного процесса. 

Добавим, что внеплановые проверки в школах и детсадах Донецкой области в целом и Славянска в частности проводились после трагедии в одесском лагере «Виктория», где ночь на 16 сентября из-за нарушения противопожарной безопасности заживо сгорели трое детей.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 ноября 2017

«Водопонижение» дождалось благодарности от активиста

Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар

«Продленка» в славянских школах может стать платной

Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться

28 ноября 2017

В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров

Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке

«Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»

Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде

Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса

Лионель Меси получил «Золотую бутсу»

24 ноября 2017

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

23 ноября 2017

Почему горсовет не помогает полиции

День достоинства и свободы по-славянски

В Славянске стартовало строительство административного центра

Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

Также в разделе

«Водопонижение» дождалось благодарности от активиста

— 29 ноября 2017 —

На совещании произошел небывалый случай: вместо привычных «наездов» в адрес директора КП «Водопонижение» Сулеймана Фарзалыева активист Евгений Недосека выразил ему благодарность.

Читать далее ⇒

Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар

— 29 ноября 2017 —

История покупки в коммунальную собственность города здания ДК на ул. Университетской будоражила информационное пространство Славянска на протяжении всего 2016 года. В марте года текущего по этому вопросу состоялись общественные слушания. Им предшествовала долгая история с  судебными разбирательствами, когда активисты остановили процесс покупки здания в собственность громады за 4,8 млн грн. Кстати, провести опрос общественного мнения на тему необходимости приобретения и его стоимости славянские власти также обязал суд.

Читать далее ⇒

«Продленка» в славянских школах может стать платной

— 29 ноября 2017 —

После объединения в территориальную громаду Славянск будет относиться к пятой категории населенных пунктов - с количеством жителей от 100 тыс. до 200 тыс. человек Пока, как отметил заместитель городского головы Юрий Подлесный, желание объединиться выразили поселки Андреевка и Мирный.

Читать далее ⇒

Славянску обещают два новых троллейбуса

— 24 ноября 2017 —

За счет прямой субвенции из государственного бюджета власти Славянска приобретут две новых единицы электротранспорта. Об этом городской голова Вадим Лях сообщил на пресс-конференции, которая состоялась 22 ноября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться»

Славянск решил бороться за ООШ №16. Позицию городской власти и отдела образования донес до журналистов 27 ноября заместитель мэра Юрий Подлесный.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Пьяный водитель сбил пешехода

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Интермальчики

Ударились в рельс

Кеноэпопея

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров

Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 ноября 2017

«Водопонижение» дождалось благодарности от активиста

Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар

«Продленка» в славянских школах может стать платной

Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться

28 ноября 2017

В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров

Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке

«Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»

Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде

Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса

Лионель Меси получил «Золотую бутсу»

24 ноября 2017

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

23 ноября 2017

Почему горсовет не помогает полиции

День достоинства и свободы по-славянски

В Славянске стартовало строительство административного центра

Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top