Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться

Напомним, что прокуратура направила иск в Донецкий окружной административный суд о приостановке занятий в славянских ООШ №16 и №20, а также святогорской ООШ в связи с нарушением техники противопожарной безопасности. В итоге суд принял решение о закрытии одного учебного заведения - ООШ №16, система противопожарной безопасности в которой, по словам Юрия Подлесного, не предусмотрена проектом.

- Это решение не имеет логики, - считает профильный заместитель городского головы. Во-первых, перед началом учебного года сотрудники ГСЧС приняли школу в эксплуатацию. Все директора тщательно выполнили их рекомендации, ведь никто не заинтересован в пожарах. Во-вторых, непонятно, почему выбор пал именно на эти учебные заведения. В остальных ситуация с противопожарной безопасностью приблизительно такая же.

Юрий Подлесный объяснил, что вопрос противопожарной безопасности в учебных заведениях «был сложным всегда». На сегодняшний день в Славянске, по словам чиновника, нет ни одной школы с нормально действующей пожарной сигнализацией. исключение составляет коммунальный лагерь «Лесная сказка», где сигнализация установлена в соответствии со всеми стандартами. Еще хуже обстоят дела с пожарными водоемами. «Они либо обвалились, либо стоят без воды, либо промерзают», - говорит Юрий Подлесный.

Однако исправить все сразу город не в состоянии. Поэтому, после предписания прокуратуры, заммэра отправил на имя городского головы докладную записку о неотложных мерах. По подсчетам, на оборудование противопожарной системы лишь в трех «опальных» школах понадобится 3,1 млн гривен.

- Решения суда на руках у нас пока нет. Как только оно появится, мы будем подавать апелляцию. Надеюсь, апелляционный суд будет на нашей стороне, иначе мы не знаем, что делать, поскольку прецедентов в Украине найти не смогли, - говорит Подлесный.

В свою очередь начальник гороо Игорь Рублевский заверяет, что закрытие школы в данном случае - «самый жестокий метод влияния», а потмоу город «будет бороться». Тем более, что решение о закрытии было принято в середине учебного процесса.

Добавим, что внеплановые проверки в школах и детсадах Донецкой области в целом и Славянска в частности проводились после трагедии в одесском лагере «Виктория», где ночь на 16 сентября из-за нарушения противопожарной безопасности заживо сгорели трое детей.