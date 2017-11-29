«Продленка» в славянских школах может стать платной

|29 ноября 2017
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После объединения в территориальную громаду Славянск будет относиться к пятой категории населенных пунктов - с количеством жителей от 100 тыс. до 200 тыс. человек Пока, как отметил заместитель городского головы Юрий Подлесный, желание объединиться выразили поселки Андреевка и Мирный.
Согласно нормативам, которые разработало Министерство образования, в громадах 5-й категории можно открыть 24 детских сада, 6 внешкольных заведений и 38 школ. 4 из них могут быть начальными, 18 - девятилетками и 16 обучать детей с первого по одиннадцатый классы. Более того, на громаду с таким количеством жителей министерство выделяет 6 опорных школ.
- Это отличные нормативы, - объяснил Юрий Подлесный на встрече с директорами учебных заведений, которая состоялась 27 ноября. - Количество садиков практически совпадает с тем, что мы имеем сейчас, внешкольных заведений, находящихся в ведении гороо, у нас меньше шести. О школах даже речь нечего вести - такого их количества нам просто не нужно.
При этом заммэра рассказал, что даже в самых смелых мечтах Славянск рассчитывал на 4 опорные школы, изначально планируя открыть их в центре, мкр-не Артема, мкр-не Химик и на Черевковке.
- Еще одна опорная школа может разместится в Железнодорожном микрорайоне, необходимости в шестой я сейчас не вижу, - говорит чиновник.
Однако, кроме хороших новостей от Минобразования были и другие. При формировании бюджета на 2018 год за основу берутся показатели не 2017-го, а 2016 года. На тот момент в Славянске было 412 классов, в которых учились 9973 школьника. На них городу и выделят финансирование, хотя в нынешнем году мы имеем 425 классов и 10347 учащихся.
Но и это еще не все. Согласно нормативам, в школьном классе, в среднем, должно быть 25 учеников. И это означает, подчеркнул Подлесный, что профинансируют даже не 412, а 400 классов, потому что именно столько получается, если разделить 9973 школьников на 25. В итоге городу придется сократить 100 ставок.
- Открывая классы в нынешнем году, мы, можно сказать, ни в чем себе не отказывали. Теперь будем подходить к набору более строго и взвешенно, - говорит заммэра. - Настраивайтесь, работайте с родителями, чтобы первые классы в новом учебном году открывались преимущественно с украинским языком обучения.
Чтобы учителя не пострадали от сокращений, профильный зам и гороо предлагают школам провести ревизию вакантных ставок и групп продленного дня, а также сократить кружковую работу. Для творческого развития личности имеются внешкольные заведения, - считают чиновники. В школах же, по словам Юрия Подлесного, кружки часто превращаются в обычную работу с отстающими.
Заместитель городского головы не исключил, что «продленка» в школах может стать платной услугой. Правда, все эти новшества будут актуальны лишь после того, как украинский парламент примет бюджет на следующий год.
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28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
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• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
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23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
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После объединения в территориальную громаду Славянск будет относиться к пятой категории населенных пунктов - с количеством жителей от 100 тыс. до 200 тыс. человек Пока, как отметил заместитель городского головы Юрий Подлесный, желание объединиться выразили поселки Андреевка и Мирный.