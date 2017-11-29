Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар

История покупки в коммунальную собственность города здания ДК на ул. Университетской будоражила информационное пространство Славянска на протяжении всего 2016 года. В марте года текущего по этому вопросу состоялись общественные слушания. Им предшествовала долгая история с судебными разбирательствами, когда активисты остановили процесс покупки здания в собственность громады за 4,8 млн грн. Кстати, провести опрос общественного мнения на тему необходимости приобретения и его стоимости славянские власти также обязал суд.

Далее процесс затих и возобновился в ноябре, когда на сессии городского совета депутат Ольга Алтунина обратилась с депутатским запросом о возобновлении вопроса о покупке ДК, поскольку, по ее мнению, городскими властями для этого ничего не делается. Интересно, что это был чуть ли не единственный случай, когда голосование по депутатскому запросу поддержали не все присутствующие в зале местные избранники.

Судя по всему, намек на бездеятельность власти задел славянского мэра Вадима Ляха, что называется, за живое. Свою позицию он озвучил на сессии, а 27 ноября собрал по этому поводу брифинг. Действия депутата городской голова назвал «некорректными».

- Не стоит делить депутатов на хороших и плохих по принципу «голосовал за покупку ДК или нет», - говорит мэр. - Тот факт, что здание нужно покупать, уже давно решен и не подлежит сомнению. Свою позицию непроголосовавшие депутаты выразили не о покупке Дворца культуры, а о методах, которыми их к этому подстегивают.

По словам Ляха, местный истеблишмент не снимал вопрос с повестки дня. И то, что здание еще не продано, а город по-прежнему имеет приоритет в покупке, мэр представляет, как наглядное доказательство проведенной работы.

- Не нужно забегать вперед. Сейчас проходят последние процедуры. Мы пишем письмо собственнику здания - облгазу, чтобы убедиться, что цена не изменилась. На следующий год закладываем средства на покупку в бюджет. В этом году, хоть сто запросов от депутатов поступит - денег все равно нет, - говорит мэр.

Более всего мэра возмущает тот факт, что теперь городской власти общественность ставит в вину обстоятельства, которые сами активисты и создали. Напомним, что годом ранее именно общественники обратились в суд с иском об отмене решения сессии на покупку ДК за сумму в 4,8 млн гривен.

Что касается депутатских запросов, то их, по мнению мэра, следует вносить лишь после того, как депутат обратился во все инстанции, вплоть до народных депутатов, и решить проблему не удалось. «Иначе это обычный пиар», - считает Вадим Лях.

Отметим, что годом ранее покупка здания бывшего купеческого собрания была приостановлена по причине того, что город не знал, сколько средств потребуется на ремонт сооружения и не располагал сведениями о балансовой стоимости здания. Более того, активисты считали, что цену можно существенно снизить, и рычаги для этого у местной власти имеются. Поскольку ДК является памятником архитектуры, за содержание его в ненадлежащем состоянии можно накладывать на собственника серьезные штрафные санкции.

Однако за год этим вопросом, судя по всему, никто так и не занялся. Громкие заявления общественников о привлечении к решению проблемы деятелей культуры всеукраинского масштаба, также не претворились в жизнь. В итоге к новому витку обсуждений и власть и ее оппоненты подошли с теми же вводными, что и в 2016-м.

Интересно, что на брифинге мэр почти дословно повторил позицию общественников образца минувшего года. Она заключается в следующем: зачем спешить с покупкой, прикрываясь интересами детей. Ведь творческие коллективы, которые ранее занимались в ДК, а теперь ратуют за его скорейшее возвращение, обучают юное поколение жителей города отнюдь не бесплатно. Поэтому стоит подождать, разобраться, подгадать под определенную государственную программу.

- 2018-й объявлен в Украине годом сохранения памятников архитектуры. Возможно, нам удастся провести ремонт ДК за счет целевой государственной или областной программы, - рассуждает Вадим Лях.

Кстати, во сколько обойдутся ремонтные работы, мэр не знает. По его словам, это невозможно определить, пока комиссия не обследует сооружение и не будет составлена проектно-сметная документация. Приблизительно речь пойдет о сумме в 20 млн грн. Этот показатель городской голова выводит из стоимости реконструкции другого памятника архитектуры - здания хирургического отделения клинической больницы. Правда, к 12 млн, которые потратят на «первую хирургию» добавляет процент на размер помещения.

В целом, встреча с мэром прошла под девизом: «городская власть тоже работает, а вы об этом не пишете».

- Если судить по «Фейсбуку», то у нас в городе работают только общественники, а власть ничего не делает. Например, выходит так, что в парке все новации - заслуга исключительно активистов. А из бюджета сколько денег выделяется, почему об этом никто не говорит? - сказал Вадим Лях.