«Водопонижение» дождалось благодарности от активиста

На совещании произошел небывалый случай: вместо привычных «наездов» в адрес директора КП «Водопонижение» Сулеймана Фарзалыева активист Евгений Недосека выразил ему благодарность.

Слова признательности прозвучали в связи с тем, что силами предприятия был приведен в порядок участок дороги в районе поликлиники АИЗа. По словам активиста, балансодержатель данного участка, неизвестнен, поэтому за его ремонт никто не брался. И только «Водопонижение», невзирая на это, решило проблему.

В свою очередь, начальник отдела здравоохранения Елена Джим сообщила, что на территорию возле поликлиники уже сделан землеотвод, и сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ее благоустройства.

Кроме того, Сулеймана Фарзалыева поблагодарили руководитель комитета микрорайона Черевковка Анна Чайка и председатель общества инвалидов Славкурорта Ольга Клюско.