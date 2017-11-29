«Славгорводоканал» займется люками

Городской голова поинтересовался у руководителя «Славгорводоканала», когда предприятие приведет в порядок смотровые колодцы водопроводных и канализационных сетей, где крышки были украдены либо сломаны.

Генеральный директор водоканала Андрей Кийко сообщил, что каждую неделю без крышек остаются, в среднем, три люка: чугунные крышки крадут, а бетонные ломаются в следствие наезда машин.

При этом он отметил, что по факту краж металлических крышек в полицию направлена масса заявлений.

«Мы не знаем, куда их сдают, но однозначно, если их крадут, то тащат в металлолом. Их (пункты приема, - прим.) никто не проверяет. Эта ситуация в городе была и останется», - уверен директор водоканала.

В настоящий момент, по предварительным подсчетам, открытыми остаются два десятка смотровых колодцев.

«Сейчас крышки нужно заказать, приобрести и накрыть», - подытожил Андрей Кийко.

В свою очередь, Вадим Лях поручил отчитаться о проделанной работе на следующем совещании.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ