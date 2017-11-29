Кто выбирает места для детских площадок

|29 ноября 2017
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Городской голова прокомментировал конфликт, который возник в микрорайоне Масложир в процессе выбора места установки детской площадки. Дело в том, что участком, который предложили специалисты профильной службы, местные жители остались крайне недовольны.
Вадим Лях считает, что решать подобные вопросы должны горожане, а управление жилищно-коммунального хозяйства - их согласовывать, давая свои выводы о том, можно ли ставить площадку в том или ином месте.
«Инициатива идет от жителей, однозначно», - подчеркнул градоначальник.
В свою очередь, и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила, что к настоящему моменту понимание с жителями Масложира достигнуто, так что инцидент можно считать исчерпанным.
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28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
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Комментарии к статье «Кто выбирает места для детских площадок»
Городской голова прокомментировал конфликт, который возник в микрорайоне Масложир в процессе выбора места установки детской площадки. Дело в том, что участком, который предложили специалисты профильной службы, местные жители остались крайне недовольны.