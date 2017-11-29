Кто выбирает места для детских площадок

Городской голова прокомментировал конфликт, который возник в микрорайоне Масложир в процессе выбора места установки детской площадки. Дело в том, что участком, который предложили специалисты профильной службы, местные жители остались крайне недовольны.

Вадим Лях считает, что решать подобные вопросы должны горожане, а управление жилищно-коммунального хозяйства - их согласовывать, давая свои выводы о том, можно ли ставить площадку в том или ином месте.

«Инициатива идет от жителей, однозначно», - подчеркнул градоначальник.

В свою очередь, и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба сообщила, что к настоящему моменту понимание с жителями Масложира достигнуто, так что инцидент можно считать исчерпанным.