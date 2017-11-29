Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»

|29 ноября 2017
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На сессии Славянского районного совета 22 ноября разгорелись нешуточные прения по финансированию одного из проектов, заявленных по областной программе «Украинский донецкий куркуль».
По состоянию на сегодня от Славянского района областную конкурсную комиссию прошли двое претендентов.
Первая – жительница Райгородка Анна Надточий, которой на организацию овцеводческого бизнеса выделили 500 тыс. грн: половину профинансировала ДонОВГА, вторую часть в равных долях оплатили из Славянского районного и Райгородокского поселкового бюджетов.
Со второй претенденткой – переселенкой из Донецка Оксаной Долинской – вышла заминка.
Сомнения в целесообразности финансирования ее проекта возникли у отдельных местных избранников еще на стадии рассмотрения вопроса на депутатской комиссии. Позже эти же претензии прозвучали и на пленарном заседании. В частности, оппоненты такого решения упирали на то, что область, определяя победителей конкурса, не советуется с районом, что нет механизма контроля вкладываемых средств, и что в Славянском районе нужно поддерживать своих, а не приезжих «куркулей». Реальность, тем не менее, такова, что жители Славянского района не готовы подавать заявки на участие в программе.
Оксана Долинская, лично придя на сессию, предприняла попытку переубедить депутатов. Ей предоставили слово в разделе «разное». Поднявшись на трибуну, переселенка рассказала, что хочет арендовать в поселке Мирный два нежилых строения, в одном из которых ранее работал колбасный цех. Если получится договориться с прежним владельцем об аренде оборудования, выпуск колбасы продолжится. Хотя основной бизнес-линией будет производство хлебобулочных изделий. Для демонстрации продукции Оксана Долинская принесла испеченный на ее частном предприятии лаваш. Бонусы для района в финансировании ее проекта предприниматель видит в создании 4-6 рабочих мест с зарплатой до 7 тыс. грн, и готовностью нести социальную нагрузку – т. е. в решении социально-экономических проблем поселка. Председатель поссовета, со своей стороны, ее проект поддержал. В финансовом эквиваленте это означает, что из поселкового бюджета местный депкорпус готов выделить 121,5 тыс. грн. Еще столько же должен выделить районный совет, остальные 240 тыс. грн. обязуется дать область.
Выступление Оксаны Долинской все-таки произвело определенное воздействие на аудиторию. По крайней мере, градус критики ее проекта снизился на порядок. Однако окончательного решения депутаты так и не приняли. Неоднозначность ситуации заключается в том, что до конца года районному совету необходимо освоить 125 тыс. грн, заложенные в бюджет на софинансирование областной программы «Донецкий куркуль». По неофициальным данным, журналистам «ТВ плюс» удалось узнать, что, скорее всего, эти средства все же пойдут на реализацию бизнес-проекта в пос. Мирный.
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28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
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• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
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• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
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На сессии Славянского районного совета 22 ноября разгорелись нешуточные прения по финансированию одного из проектов, заявленных по областной программе «Украинский донецкий куркуль».