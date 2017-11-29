Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры

Покупка Дворца культуры, расположенного на ул. Университетской, стала предметом рассмотрения постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка, заседание которой состоялось 29 ноября. Поводом послужило очередное обращение президента танцевального центра «Грация» Алексея Овчинникова о необходимости приобретения Дворца в коммунальную собственность города.

На заседании также присутствовали представители общественного совета во главе с его руководителем Андреем Федорченко, который в прошлом году выступил одним из участников судебного процесса об отмене решения городского совета о покупке ДК.

ОБЛГАЗ ПРОСИТ КОММЕРЧЕСКУЮ ЦЕНУ

Заместитель мэра Юрий Подлесный сообщил, что предложение «Донецкоблгаза» о продаже Дворца остается в силе. Между тем, он напомнил, что экспертная оценка здания датируется 3 ноября прошлого года. Согласно ей, стоимость объекта составила 4 миллиона 832 тысячи 600 гривен. Но поскольку с того момента прошло больше года, есть все основания для проведения повторной экспертизы, по итогам которой цена с большой долей вероятности окажется меньшей. После этого о покупке можно будет говорить более предметно.

Также заммэра сообщил, что о бесплатной передаче Дворца в собственность города речь не идет. В адрес «Донецкоблгаза» направлялось письмо с просьбой рассмотреть такую возможность. Однако из ответа компании следует, что расставаться с недвижимостью на таких условиях она не намерена.

В свою очередь, Андрей Федорченко объяснил, что «Донецкоблгаз» безвозмездно отдать дворец городу не может, поскольку является акционерной компанией с государственным участием. Однако ничто не мешает ей продать ДК по остаточной балансовой стоимости, которая, по неофициальным сведениям, составляет полмиллиона гривен. «По-моему, есть смысл вести разговор в этом направлении», - подчеркнул он.

Однако Юрий Подлесный парировал и это: по его словам, с таким предложением руководство города к председателю правления «Донецкоблгаза» уже обращалось. На это письмо ответ был дан тот же, что и на предыдущее, причем остаточная стоимость объекта в нем не упоминалась. «Каких-то рычагов, чтобы «выдавливать» из них эту информацию, у нас нет. Они настаивают на покупке по оценочной стоимости», - утверждает заместитель мэра.

АЛЬТЕРАНТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Между тем, Андрей Федорченко уверен, что пойти по пути приобретения Дворца в коммунальную собственность можно и другими способами. Например, вспомнить о том, что разрушающийся ДК является памятником архитектуры местного значения, и собственник здания должен обеспечить его сохранность. В противном случае органы местного самоуправления, на которые возложена функция контроля за соблюдением данного обязательства, могут применить штрафные санкции. Это возможно путем составления админпротоколов на основании охранного договора, подписанного двумя сторонами — отделом культуры и ПАО «Донецколгаз» в лице экс-начальника Славянского управления по газоснабжению и газификации Олега Белоуса.

Кроме того, было сказано, что с собственником ДК до сих пор не урегулирован вопрос землепользования, то есть за земельный участок, на котором находится Дворец, облгаз городу не платит. Точкой отсчета был назван 2002 год, когда газоснабжающая организация сменила форму собственности на акционерную. Поступило предложение обратиться в юридическое управление с просьбой выяснить, по какой причине возникла такая ситуация, а также подсчитать, сколько с тех пор «Донецкоблгаз» задолжал местному бюджету.

Комментируя выступление Федорченко, Юрий Подлесный заверил, что не против штрафов и взыскания задолженности за пользование землей. Однако неизвестно, сколько продлится судебный процесс по этим делам, и неясно, кто его выиграет. Между тем, время играет отнюдь не в пользу Дворца культуры.

«Сейчас мы вступим в длительную судебную тяжбу, дождемся, пока оно (здание, - прим.) спокойно развалится, зато мы будем иметь какой-то шанс получить какие-то выплаты. Может быть. Все вилами по воде», - считает заместитель мэра.

В итоге комиссия пока так и не отдала предпочтение ни одному из вариантов. Для начала решили прояснить ряд вопросов, возникших в ходе обсуждения. А также создать рабочую группу с участием представителей КП «СлавУКС», осмотреть здание изнутри и выяснить, сколько средств потребуется на его ремонт.