В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов

29 ноября в микрорайоне Железнодорожный, на улице Комяхова, был демонтирован один из таких объектов – продуктовый киоск. Снятый с основания киоск отправлен на территорию КАТП, где уже хранятся ранее демонтированные МАФы. По информации начальника городской инспекции по благоустройству Людмилы Скибы, на протяжении 2017 года в Славянске принудительному демонтажу подверглись 7 незаконно установленных объектов, еще 20 МАФов их собственники убрали добровольно. Разница заключается в том, что при добровольном демонтаже конструкция остается у собственника, а не отправляется на «штрафплощадку», откуда ее придется выкупать. Насколько эта разница ощутима для предпринимателей, говорит хотя бы тот факт, что на 29 ноября инспекция запланировала демонтировать три объекта – на ул. Комяхова, на ул. Университетской (Ленина) и на ул. Торской (Коммунаров), однако накануне «контрольной даты» собственники двух последних киосков предпочли упредить принудительную меру.

Как считает Людмила Скиба, работа инспекции с собственниками незаконных объектов приносит и непрямой результат - часть граждан уже паспортизировали свои МАФы и узаконили их размещение. В то же время в списке на принудительный демонтаж пока еще хватает претендентов.