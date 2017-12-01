В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов

|1 декабря 2017
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На текущей неделе инспекция по благоустройству Славянского горсовета продолжила работу по принудительному демонтажу не паспортизированных собственниками частных объектов.
29 ноября в микрорайоне Железнодорожный, на улице Комяхова, был демонтирован один из таких объектов – продуктовый киоск. Снятый с основания киоск отправлен на территорию КАТП, где уже хранятся ранее демонтированные МАФы. По информации начальника городской инспекции по благоустройству Людмилы Скибы, на протяжении 2017 года в Славянске принудительному демонтажу подверглись 7 незаконно установленных объектов, еще 20 МАФов их собственники убрали добровольно. Разница заключается в том, что при добровольном демонтаже конструкция остается у собственника, а не отправляется на «штрафплощадку», откуда ее придется выкупать. Насколько эта разница ощутима для предпринимателей, говорит хотя бы тот факт, что на 29 ноября инспекция запланировала демонтировать три объекта – на ул. Комяхова, на ул. Университетской (Ленина) и на ул. Торской (Коммунаров), однако накануне «контрольной даты» собственники двух последних киосков предпочли упредить принудительную меру.
Как считает Людмила Скиба, работа инспекции с собственниками незаконных объектов приносит и непрямой результат - часть граждан уже паспортизировали свои МАФы и узаконили их размещение. В то же время в списке на принудительный демонтаж пока еще хватает претендентов.
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• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
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• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
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• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
• «Водопонижение» дождалось благодарности от активиста
• Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам
• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
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На текущей неделе инспекция по благоустройству Славянского горсовета продолжила работу по принудительному демонтажу не паспортизированных собственниками частных объектов.