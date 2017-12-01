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Фотофакт

Навстречу людям с инвалидностью

В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов

Павел Коротенко
1 декабря 2017 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Для демонтажа незаконных объектов инспекции приходится привлекать спецтехнику.

На текущей неделе инспекция по благоустройству Славянского горсовета продолжила работу по принудительному демонтажу не паспортизированных собственниками частных объектов.

29 ноября в микрорайоне Железнодорожный, на улице Комяхова, был демонтирован один из таких объектов – продуктовый киоск. Снятый с основания киоск отправлен на территорию КАТП, где уже хранятся ранее демонтированные МАФы. По информации начальника городской инспекции по благоустройству Людмилы Скибы, на протяжении 2017 года в Славянске принудительному демонтажу подверглись 7 незаконно установленных объектов, еще 20 МАФов их собственники убрали добровольно. Разница заключается в том, что при добровольном демонтаже конструкция остается у собственника, а не отправляется на «штрафплощадку», откуда ее придется выкупать. Насколько эта разница ощутима для предпринимателей, говорит хотя бы тот факт, что на 29 ноября инспекция запланировала демонтировать три объекта – на ул. Комяхова, на ул. Университетской (Ленина) и на ул. Торской (Коммунаров), однако накануне «контрольной даты» собственники двух последних киосков предпочли упредить принудительную меру.

Как считает Людмила Скиба, работа инспекции с собственниками незаконных объектов приносит и непрямой результат - часть граждан уже паспортизировали свои МАФы и узаконили их размещение. В то же время в списке на принудительный демонтаж пока еще хватает претендентов.

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Комментарии к статье «В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов»

На текущей неделе инспекция по благоустройству Славянского горсовета продолжила работу по принудительному демонтажу не паспортизированных собственниками частных объектов.

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