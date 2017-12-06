В общественном совете Славянска изменился персональный состав

|6 декабря 2017
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Персональный состав общественного совета претерпел изменения. Вместо двух выбывших организаций, в него приняли одну новую. Изменения произошли 30 ноября, на состоявшемся в большом зале горисполкома заседании.
Хотя в повестке дня этот вопрос стоял не первым, его решили рассмотреть в самом начале, ведь основной темой собрания было распределение представителей организаций по сформированным ранее комитетам. Неуточненный состав общественного совета мог внести в этот вопрос неразбериху. С голосованием заминки не произошло - присутствующие в зале единодушно поддержали решение исключить из органа две организации, фактически прекратившие свою деятельность - "Правый сектор Донецк" и "Славянское городское общество инвалидов". Образовавшуюся количественную брешь восполнили новой общественной организацией - "Другий фронт". Ее представитель Евгений Недосека подтвердил готовность работать в общественном совете и рассказал о новых расследованиях по нарушениям в сфере дорожного ремонта.
Далее перешли к распределению представителей в комитетах, созданных на предыдущем заседании. По подобию областной структуры, таких комитетов создано пять. Они охватывают все сферы городской жизни - от социально-экономического развития и децентрализации до культуры и ЖКХ. В комитеты вошло разное количество общественников - от 2 до 6, при этом кто-то записался сразу в несколько подгрупп. Подобная тенденция катализировала предложение сделать для членов общественного совета работу в одном из комитетов обязательной, но этот вопрос на голосование не выносился. На подготовку к выборам председателей комитетов отпущена неделя.
Закончив с организационными нюансами, участники заседания перешли к общественно-политическим темам. В частности, речь зашла о варианте надписи на памятном камне жертвам событий 2014 года, установленном в центральном парке. Как подчеркнул председатель общественного совета Андрей Федорченко, принятое по этому вопросу решение станет частью общегородского общественного обсуждения. Напомним, что по содержанию памятной надписи до конца года в Славянске пройдет круглый стол и интернет-голосование на сайте горсовета.
Большинство выступающих поддержали вариант, в котором причиной трагедии указываются российские оккупанты и наемные бандформирования. При этом прозвучало предложение отразить в надписи жертв не только бандитизма, но и политических репрессий. Нашлись, впрочем, сторонники и другого подхода к ситуации - совсем убрать памятный знак из парка, чтобы не перегружать место массового отдыха мемориалами. За это проголосовали два человека.
Обсуждался на заседании и вопрос поиска средств на изготовление таблички. Как можно было понять из выступлений и комментариев, установившая памятный знак организация согласна финансировать лишь свой вариант надписи. Стоит ли говорить, что общественный совет проголосовал за иную редакцию. В то же время, стало известно, что при таком раскладе средства на табличку найдутся в городском бюджете. Вопрос уже согласован на уровне отдела культуры.
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• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
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• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
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• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
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• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
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• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
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Комментарии к статье «В общественном совете Славянска изменился персональный состав»
Персональный состав общественного совета претерпел изменения. Вместо двух выбывших организаций, в него приняли одну новую. Изменения произошли 30 ноября, на состоявшемся в большом зале горисполкома заседании.