|6 декабря 2017
|Просмотров: 59
|
В связи с трагическим событием в микрорайоне Химик, где на пешеходном переходе мужчину насмерть сбила машина, в Славянске начали освещать пешеходные переходы и перекрестки.
На аппаратном совещании 5 декабря заместитель мэра Дмитрий Диденко поручил КП «Наружное освещение» заменить все лампы, которые недостаточно освещают потенциально опасные участки, более яркими светодиодными. В первую очередь, это должно быть сделано в центре города.
В свою очередь, Василий Хоменко сообщил, что накануне на пешеходном переходе возле остановки «Масложир» на улице Свободы, где недавно был установлен новый светильник, машина сбила человека. По его мнению, это случается оттого, что ночные фонари в Славянске светят не так ярко, как в других городах, например, в том же Краматорске.
Дмитрий Диденко объяснил, что недостаточный световой поток дают лампы, которые устанавливались в 2007-2010 годах. Проблема будет решена заменой их более эффективными и мощными, что происходит уже сейчас.
6 декабря 2017
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
— 6 декабря 2017 —
Накануне совещания в школе №16 произошел порыв системы отопления. Об этом рассказал начальник отдела образования Игорь Рублевский.
— 6 декабря 2017 —
Персональный состав общественного совета претерпел изменения. Вместо двух выбывших организаций, в него приняли одну новую. Изменения произошли 30 ноября, на состоявшемся в большом зале горисполкома заседании.
— 1 декабря 2017 —
На текущей неделе инспекция по благоустройству Славянского горсовета продолжила работу по принудительному демонтажу не паспортизированных собственниками частных объектов.
— 1 декабря 2017 —
На этой неделе продолжилось озеленение улицы Бульварной в микрорайоне Артема. Во вторник, 28 ноября, работники КП «Наружное освещение» начали сажать на ее нечетной стороне яблони Недзвецкого.
Приветствую, гость! Вход
6 декабря 2017
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках»
В связи с трагическим событием в микрорайоне Химик, где на пешеходном переходе мужчину насмерть сбила машина, в Славянске начали освещать пешеходные переходы и перекрестки.