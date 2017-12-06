Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках

В связи с трагическим событием в микрорайоне Химик, где на пешеходном переходе мужчину насмерть сбила машина, в Славянске начали освещать пешеходные переходы и перекрестки.

На аппаратном совещании 5 декабря заместитель мэра Дмитрий Диденко поручил КП «Наружное освещение» заменить все лампы, которые недостаточно освещают потенциально опасные участки, более яркими светодиодными. В первую очередь, это должно быть сделано в центре города.

В свою очередь, Василий Хоменко сообщил, что накануне на пешеходном переходе возле остановки «Масложир» на улице Свободы, где недавно был установлен новый светильник, машина сбила человека. По его мнению, это случается оттого, что ночные фонари в Славянске светят не так ярко, как в других городах, например, в том же Краматорске.

Дмитрий Диденко объяснил, что недостаточный световой поток дают лампы, которые устанавливались в 2007-2010 годах. Проблема будет решена заменой их более эффективными и мощными, что происходит уже сейчас.