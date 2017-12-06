В ООШ №16 прорвало отопление

Накануне совещания в школе №16 произошел порыв системы отопления. Об этом рассказал начальник отдела образования Игорь Рублевский.

По его словам, сложность ситуации в том, что утечка произошла на трубе обратной подачи, которая проходит под полами первого этажа. На момент проведения поиски порыва продолжались. Чтобы определить место аварии, теплоноситель подавали по секторам, невзирая на значительные потери (за сутки из системы вытекло порядка семи кубометров воды).

Несмотря на аварийную ситуацию, учебный процесс в школе продолжается. Начальник гороо утверждает, что температурный режим в учебном заведении находится в пределах 17-20 градусов.

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