Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях

Донецкая обладминистрация обратилась к Славянскому городскому совету с просьбой рассмотреть возможность передачи под ее юрисдикцию коммунального детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», расположенного в Святогорске. Декларируемая цель — строительство на его месте регионального комплекса для подготовки спортсменов высшего мастерства, членов сборных команд Украины, развития олимпийских и неолимпийских видов спорта, а также спорта инвалидов.

Вопрос был вынесен на совместное заседание постоянных комиссий горсовета, которое состоялось 4 декабря.

Начальник отдела образования Игорь Рублевский огласил перечень того, что область обещает построить на месте нынешнего лагеря. Планы можно без преувеличения назвать грандиозными, поскольку внушительный список включает: административный, медицинский, жилой и хозяйственный корпуса, пищеблок и столовую на 200 человек, несколько спортплощадок, различные игровые залы, тир, 50-метровый плавательный бассейн на восемь дорожек с трибунами для зрителей, а также легкоатлетический стадион на 3 тысячи мест.

ВМЕСТО ЛАГЕРЯ — ПУТЕВКИ

Как правило, в «Лесной сказке» отдыхают дети работников бюджетной сферы, большинство которых относятся к льготной категории. Лагерь работает в две смены, каждая из них рассчитана на 250 человек. В этом году в лагере побывали триста детей.

По словам Игоря Рублевского, в случае, если горсовет примет решение отдать «Лесную сказку» области, детей, которые отдыхали там, можно обеспечить путевками в другие оздоровительные учреждения за счет бюджетных средств, которые ежегодно расходуются на подготовку «Лесной сказки» к открытию и ее содержание в летний период. Речь идет о сумме порядка 1,3 миллиона гривен.

«Городу этот лагерь не по карману. Мы поддерживали его, но корпуса все старые. Это очень тяжело, большие капиталовложения должны быть», - резюмировал начальник гороо. Путевки же в другие лагеря, по его словам, обойдутся гораздо дешевле, а условия в них будут неизмеримо лучше.

«ПОТЕРЯЕМ ЛАГЕРЬ, А ДАЛЬШЕ ЧТО?»

Однако ряд депутатов высказались категорически против того, чтобы лишиться единственного загородного коммунального учреждения.

Так, Сергей Савченко напомнил, что разговоры об отчуждении «Лесной сказки» начались еще три года назад, по окончании боевых действий. Причиной так же называлось отсутствие средств на содержание и невозможность привести лагерь в божеский вид. Однако тогда удалось найти силы и средства, чтобы сохранить учреждение.

«Если мы отдадим «Лесную сказку», то оставим наших детей без перспективы отдыха. Видели бы вы, как они прощаются после сметы — плачут, не хотят уезжать», - поделился депутат.

В ходе обсуждения был высказан ряд других соображений. Так, депутаты совершенно справедливо заметили, что в Святогорске масса заброшенных лагерей и баз отдыха, где областная администрация вполне могла бы реализовать свой проект. При этом депутаты усомнились, что все предполагаемые объекты поместятся на территории «Лесной сказки». Некоторые даже рискнули предположить, что ничего вообще построено не будет, а под этим соусом землю могут попросту «раздерибанить», перепродав в частные руки.

В итоге решили изучить проблему более детально, создав с этой целью специальную комиссию. Кроме того, депутаты изъявили желание заслушать разъяснения представителя обладминистрации, которого пригласят на одно из следующих заседаний.