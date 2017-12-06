Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347

Очередное заседание исполкома состоялось в Славянске 6 декабря. На нем начальник отдела экономики Елена Ковалева отчиталась о ходе реализации городской Программы соцэкономразвития за 9 месяцев текущего года. А главный врач горбольницы №1 Владимир Иваненко - о работе вверенного ему лечебного учреждения.

Городская казна недополучила 34 миллиона налогов

С января по сентябрь промышленный комплекс города реализовал продукции на 1234,1 млн грн. Доля Славянска в общей реализации по области составила 0,8%. По словам начальника профильного отдела на основных предприятиях керамической отрасли наблюдается рост производства. Кроме того, производство выросло в пищевой и бытовой сферах. За отчетный период в Славянске открылись 2 парикмахерских и СТО, это дало возможность создать 14 новых рабочих мест. Еще 46 рабочих мест появились благодаря расширению розничной торговли.

Доходы, поступившие в бюджет Славянска за 9 месяцев, составили 284,6 млн. гривен. Согласно программе, их должно было быть 367,9 млн. Кроме того, 558,3 млн город получил в виде трансфертов из государственной казны, еще 379 млн выделил областной бюджет. За то же время Славянск израсходовал 859,7 млн гривен. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года расходы составили 612,1 млн.

Сумма налогового долга в местный бюджет составляет 34,35 млн гривен. В виде налогов за землю предприятия и физические лица задолжали 18,3 млн. Среди основных должников Елена Ковалева назвала ПАО «Торэласт», Донецкая железная дорога, ДП «Укрэкоресурсы», «Славянский курорт». При этом общий долг частных предпринимателей составил 2,28 млн грн.

Долг по НДС равен 7,6 млн. Здесь отличились ДП СКРЦ «Славянский курорт» и ЧАО «Бетонмаш». Единый налог славянцы не доплатили в размере 1,6 млнгривен. В основном, долги числятся за частными лицами.

Согласно отчету начальника отдела экономики, средняя заработная плата в городе на данный момент составляет 5967 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 27,7%. Средняя пенсия в Славянске указана в размере 2873,18 грн. Поскольку отчет не учитывает октябрьское осовременивание пенсий, надо полагать, что в целом по году ее размер значительно увеличится.

За год в Славянске были трудоустроены 1625 человек, более тысячи из них официально имели статус безработного.

Всего Программа социально-экономического развития предусматривала выполнение 690 мероприятий. Из них были реализованы 347, что составляет 50,3%. На это ушло 486,8 млн гривен и 35 тыс. евро. Так в сфере ЖКХ из 166 запланированных мероприятий выполнили 46. По социальной защите населения - 48 из 65-ти. В разделе «Образование» программа предусматривала выполнение 67 мероприятий, но реализовали лишь 28. По культуре и туризму выполнили 9 мероприятий из 80-ти.

Также Елена Ковалева напомнила, что по результатам областного рейтинга Славянск занял 9 место среди 14 городов Донетчины. Правда, в рейтинге учитывались показатели за 6 месяцев текущего года. Более свежих данных ОВГА пока не предоставила.

В горбольнице №1 пациентов кормят на 3,5 грн в день

Городская больница №1 на сегодняшний день располагает стационаром в 210 коек. Они располагаются в 5 отделениях. Об этом рассказал главный врач лечебного учреждения Владимир Иваненко. Из пяти отделений - три терапевтические. Самое большое, на 60 коек, в том числе - трех в палате интенсивной терапии, расположено в главном корпусе на ул. Васильевской (Окт. революции). Терапия №2 находится в мкр-не Машмет. Из 40 ее коек 10 - гастроэнтерологические. Третья терапия располагается в Святогорске. Ее главный врач назвал самой проблемной. Это отделение насчитывает 20 коек, еще 10 были сокращены в текущем году. По словам Владимира Иваненко, в святогорской терапии больные находятся в основном в дневное время. Практически все они - жители Славянского района.

Кроме вышеперечисленных, в горбольнице имеется неврологическое отделение на 60 коек, 3 из них - в палате интенсивной терапии, и офтальмологическое на 30 койкомест. Неврология находится на Васильевской, а офтальмология - на Машмете.

Больница №1 лишь назвывается городской. На самом деле она обслуживает жителей Славянска, Святогорска, Николаевки, Славянского и Лиманского районов. Офтальмологическое отделение и вовсе является межрайонным.

В лечебном учреждении. включающем также амбулатории и лаборатории, трудятся 47 врачей и 106 медсестер.

Как рассказал главврач, один койко-день обходится бюджету от 10,5 грн в терапии №1 до 3,29 грн в офтальмологии. Еще скромнее выглядят расходы на питание. В основном, пациентов кормят на 3,54 грн в день. Исключение составляет святогорская терапия. там питание обходится в 75 копеек. На эти деньги больным, по словам Иваненко, дают чай с сахаром.