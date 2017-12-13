«Юность»: спасти еще можно, но пока не получается

|13 декабря 2017
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Спорткомплекс «Юность» оказался на грани небытия. Некогда кипевший жизнью культурно-спортивный центр микрорайона Машмет опустел: из многих десятков детей и взрослых, которые занимались в нем, остались единицы. От холода и сырости здание начинает понемногу разрушаться.
Спорткомплекс до сих пор находится в собственности завода «Славтяжмаш», которого уже фактически не существует. Идя на дно, предприятие-банкрот тянет за собой и объект социальной инфраструктуры: денег на его содержание нет, а многочисленные просьбы городского руководства передать «Юность» в коммунальную собственность города остаются безрезультатными. Сейчас спорткомпекс продолжает существовать только благодаря энтузиазму тренера Виталия Зеленова, который изо всех сил пытается сохранить в нем остатки жизни.
Из-за долгов в спортзале вот уже два года нет ни тепла, ни света. По словам Виталия Зеленова, в холодное время года уборку приходится делать только насухо – влажная категорически противопоказана, чтобы не разводить сырость. Пока что здание находится в относительном порядке, но кое-где уже видны следы обветшания: в паре мест сыреет потолок, начинает отваливаться штукатурка, осыпается краска. Ко всему прочему, прошлой зимой, когда стояли морозы, в здании лопнули две батареи, из которых не удалось слить воду.
Зима наступившая обозначила еще одну проблему. В свое время, когда водопровод меняли на пластиковый, слесари допустили ошибку, и теперь в морозы вода в трубе подмерзает. Раньше, когда в здании было электричество, ее отогревали, сейчас такой возможности нет. Таким образом, спортзалу грозит печальная перспектива остаться без воды на неопределенное время.
Сам Виталий Зеленов стоически переносит лишения, но признается, что из-за постоянного холода в помещении начал страдать хронической простудой. Когда находиться в стылом здании становится невмоготу, тренер выходит погреться на улицу.
Естественно, что в таких условиях заниматься спортом практически невозможно. Родители не рискуют отпускать детей в ледяной зал, хотя раньше занимались в нем не только машметовские школьники: приезжали сюда и из Железнодорожного микрорайона, Строймаша и других окрестностей.
В лучшие времена в «Юности» работали секции футбола, волейбола, большого и настольного тенниса, да и тренажерный зал не пустовал. Сейчас от всего этого остались лишь воспоминания. По субботам местные ребята играют в футбол – говорят, хоть здесь и холодно, но не настолько сыро, как на улице. Еще пара человек ходит в «качалку» - вот, собственно, и все посетители.
«Очень жаль и детей, и здание, которое местные жители возводили своими руками. Ведь легче сейчас заплатить за него какую-то сумму, пока оно еще в целости и сохранности. Потому что потом, когда здание разрушится, придется вкладывать огромные деньги в капитальный ремонт. Нужно что-то делать уже сейчас», - бьет тревогу Виталий Зеленов.
Несмотря на критическую ситуацию, тренер верит, что спортзал все же удастся спасти. Между тем, времени и надежд на это остается все меньше.
Надо сказать, что руководство города не сидит, сложа руки. На протяжении последних двух лет регулярно, дважды в год, в адрес «Славтяжмаша» идут письма с настойчивой просьбой рассмотреть вопрос передачи спортивного комплекса в коммунальную собственность города. Последнее послание датируется 9 ноября с. г. Кроме того, периодически проблема озвучивается в запросах, которые в адрес исполнительных органов направляют депутаты городского совета.
Ответ от представителей предприятия был получен единственный раз, в начале нынешнего года. В нем сказано, что имущество завода, в том числе и спортивный зал, арестовано, в связи с чем вопрос об отчуждении «Юности» на повестке дня пока не стоит.
«Увы, но на сегодняшний день ситуация такая. Боремся, но это все больше и больше напоминает борьбу с ветряными мельницами», - констатирует начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко.
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Спорткомплекс «Юность» оказался на грани небытия. Некогда кипевший жизнью культурно-спортивный центр микрорайона Машмет опустел: из многих десятков детей и взрослых, которые занимались в нем, остались единицы. От холода и сырости здание начинает понемногу разрушаться.