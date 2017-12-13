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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

«Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум

Павел Коротенко
13 декабря 2017 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На сегодняшний день контейнеры для сбора батареек установлены в тцентральной городской библиотеке, предприятии "Мегабайт" (ул Банковская, 56), магазинах "Рыболов-Турист" (ул. Свободы, 5), "Электромир" (ул. Центральная, 43), "Карамелька" (ул. Ген, Батюка, 42а), а также в ООШ №10, № 18 и школе-интернате №1.

На базе главного корпуса ДГПУ в рамках проекта "Эффективный город" 23 декабря пройдет форум, на котором расскажут о наработках, созданных активистами проекта за минувшие полгода в 4-х областях Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской. Отдельный сегмент форума будет посвящен непосредственно Славянску.

Газета "ТВ плюс" уже не раз писала о заседаниях клуба "Эффективный город", который появился в Славянске по инициативе местных представителей движения "Сильные громады". В целом этот всеукраинский проект охватывает четыре направления: ремонт дорог, обращение с ТБО, коммуникация общественности с органами местной власти и проблема бездомных животных. Приоритетом своей работы славянцы сделали проблему обращения с отходами. За несколько месяцев, потраченных на изучения темы, активисты, наконец, определились с направлениями и мероприятиями, которые необходимы Славянску для системного преобразования в этой сфере. Итоги работы обобщались на состоявшемся в конце прошлой недели собрании.

По мнению активистов, прежде всего нужно уделить внимание повышению экологической сознательности горожан. В этой связи, кстати, они критикуют мизерное финансирование данной статьи в городской программе обращения с ТБО. Со своей стороны клуб "Эффективный город" намерен приступить к разработке просветительского проекта, который будет включать в себя проведение массовых акций и флешмобов, популяризацию идеи чистого города через СМИ, листовки и брошюры, вовлечение в эту работу максимального количества активных людей. 

Кроме того, своей задачей участники клуба видят мониторинг санитарной ситуации в Славянске, составление интерактивной карты экологически опасных участков и создание проекта по компостированию отходов растительности в частном секторе. Из практических мер - организация системы сбора и вывоза из города отработанных батареек. Этот пункт, кстати, уже внедряется.

Несколько предложений клуб "Эффективный город" адресует городской власти. В частности, речь идет о создании при управлении ЖКХ консультативного совета - платформы для коммуникации между общественностью и профильными службами, и об инициативе по лицензированию КАТП на выполнение работ с опасными видами отходов. Более детально о своей работе активисты расскажут на форуме в педуниверситете, где, помимо собственного доклада, надеются услышать много полезного из выступлений единомышленников, приехавших из других городов.

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Комментарии к статье ««Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум»

На базе главного корпуса ДГПУ в рамках проекта "Эффективный город" 23 декабря пройдет форум, на котором расскажут о наработках, созданных активистами проекта за минувшие полгода в 4-х областях Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской. Отдельный сегмент форума будет посвящен непосредственно Славянску.

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