«Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум

|13 декабря 2017
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На базе главного корпуса ДГПУ в рамках проекта "Эффективный город" 23 декабря пройдет форум, на котором расскажут о наработках, созданных активистами проекта за минувшие полгода в 4-х областях Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской. Отдельный сегмент форума будет посвящен непосредственно Славянску.
Газета "ТВ плюс" уже не раз писала о заседаниях клуба "Эффективный город", который появился в Славянске по инициативе местных представителей движения "Сильные громады". В целом этот всеукраинский проект охватывает четыре направления: ремонт дорог, обращение с ТБО, коммуникация общественности с органами местной власти и проблема бездомных животных. Приоритетом своей работы славянцы сделали проблему обращения с отходами. За несколько месяцев, потраченных на изучения темы, активисты, наконец, определились с направлениями и мероприятиями, которые необходимы Славянску для системного преобразования в этой сфере. Итоги работы обобщались на состоявшемся в конце прошлой недели собрании.
По мнению активистов, прежде всего нужно уделить внимание повышению экологической сознательности горожан. В этой связи, кстати, они критикуют мизерное финансирование данной статьи в городской программе обращения с ТБО. Со своей стороны клуб "Эффективный город" намерен приступить к разработке просветительского проекта, который будет включать в себя проведение массовых акций и флешмобов, популяризацию идеи чистого города через СМИ, листовки и брошюры, вовлечение в эту работу максимального количества активных людей.
Кроме того, своей задачей участники клуба видят мониторинг санитарной ситуации в Славянске, составление интерактивной карты экологически опасных участков и создание проекта по компостированию отходов растительности в частном секторе. Из практических мер - организация системы сбора и вывоза из города отработанных батареек. Этот пункт, кстати, уже внедряется.
Несколько предложений клуб "Эффективный город" адресует городской власти. В частности, речь идет о создании при управлении ЖКХ консультативного совета - платформы для коммуникации между общественностью и профильными службами, и об инициативе по лицензированию КАТП на выполнение работ с опасными видами отходов. Более детально о своей работе активисты расскажут на форуме в педуниверситете, где, помимо собственного доклада, надеются услышать много полезного из выступлений единомышленников, приехавших из других городов.
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Приветствую, гость! Вход
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
• Бронзовая награда Божены Мальцевой
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
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На базе главного корпуса ДГПУ в рамках проекта "Эффективный город" 23 декабря пройдет форум, на котором расскажут о наработках, созданных активистами проекта за минувшие полгода в 4-х областях Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Полтавской. Отдельный сегмент форума будет посвящен непосредственно Славянску.