Недострой на Центральной становится опасным

Городской голова Вадим Лях рассказал, что к нему приходили жители близлежащих домов с жалобами на то, что в течение последних двух недель произошел ряд хулиганских выходок: на крышу недостроя забираются неизвестные и бросают оттуда камни.

Мэр призвал вмешаться в ситуацию правоохранительные органы, поскольку решить проблему городские власти не в силах. Собственнику объекта были направлены несколько обращений, но ни одного ответа на них не получено.