«Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов

Отдавать ли оздоровительный лагерь «Лесная сказка» области под строительство тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев – эту тему депутаты Славянского горсовета продолжили обсуждать на очередном совместном заседании постоянных комиссий, которое состоялось 11 декабря.

В этот раз встреча проходила с участием начальника областного управления по вопросам физкультуры и спорта Владимира Мыцыка.

ВСЕ ДОРОЖЕ И ДОРОЖЕ

Вначале собравшиеся заслушали информацию о том, во сколько городскому бюджету обходится содержание «Лесной сказки», и каковы дальнейшие перспективы ее работы.

Начальник отдела образования Игорь Рублевский напомнил, что нынешним летом в лагере отдохнули 303 ребенка, стоимость одной путевки составила 3 тыс. 119 гривен. 176-ти детям из льготной категории бюджет оплатил путевки полностью. По остальным бюджетные ассигнования и родительская плата составили, соответственно, 70% и 30% от стоимости. Исключением стали 16 детей, за чьи путевки родители заплатили 100%.

В общем, в 2017 году содержание лагеря обошлось местному бюджету почти в 1,4 млн. гривен. Это при том, что работает он всего два месяца в году. Если же поделить всю сумму на количество детей, то условная стоимость путевки окажется еще выше — 4,5 тысячи. Причем, согласно расчетам, в 2018 году расходы на содержание «Лесной сказки» вырастут до 1,8 миллиона, в пересчете на одного ребенка — до 5,5 тыс. гривен.

Кроме того, Игорь Рублевский обратил внимание на то, что в свете последних событий придется уделить особое внимание пожарной безопасности. По примерным прикидкам, замена сигнализации, к которой у представителей ГСЧС неминуемо появятся вопросы, а также прочие мероприятия обойдутся казне не меньше, чем в 400 тысяч гривен.

В завершение начальник гороо добавил, что устаревшая материально-техническая база лагеря будет требовать на подготовку к оздоровительному сезону с каждым годом все больше сил и средств. Причем речь пойдет уже не просто о косметических ремонтах, а о капитальных вложениях. Отдельные же моменты, например, уличные туалеты, вообще являются анахронизмом и не выдерживают никакой критики.

БЕЗ КОНКРЕТИКИ

Выступая перед членами комиссии, Владимир Мыцык рассказал, что идея создания регионального комплекса для подготовки спортсменов высокого уровня витает в умах областного руководства уже давно. Проблема стала еще более острой с началом боевых действий в Донецке, поскольку основные базы олимпийской подготовки остались на неподконтрольной территории.

По словам Мыцыка, «Лесная сказка» подходит для строительства олимпийской базы как нельзя лучше, так как территория имеет все перспективы для развития. Между тем, выяснилось, что проект комплекса существует пока только в общих чертах: каких-либо конкретных наработок еще нет. Единственной подвижкой можно считать договоренность с председателем ДонОГА Павлом Жебривским о выделении средств на разработку проектно-сметной документации. В качестве образца для будущей тренировочной базы планируется использовать аналогичный объект, который находится в Турции.

В свою очередь, депутатов заинтересовал ряд вопросов, как общих, так и чисто технических. Однако ответить на большинство из них начальник облуправления оказался не готов. Очевидно, в силу того, что строительство базы — вопрос очень «сырой», и в его детали пока никто не вдавался.

К примеру, Алексея Яковленко заинтересовал вопрос энергоснабжения тренировочного комплекса. Депутат усомнился в том, что с облэнерго удастся в сжатые сроки решить вопрос обеспечения его необходимой мощностью, которой потребуется не одна тысяча киловатт-часов в сутки. В связи с этим области было предложено изучить возможность размещения олимпийских объектов на окраине Славкурорта, где есть заброшенные детские лагеря и проще решить проблему подключения к инженерным сетям.

В свою очередь, Виктор Винниченко обратил внимание, что в распоряжении обладминистрации имеется современный детский санаторий «Перлина Донеччини». Депутат поделился, что прочитал в интернете информацию о намерении выставить эту здравницу на продажу. В свете этого ему осталось непонятно, почему области приглянулась именно «Лесная сказка».

Примечание. Речь идет о фразе, сказанной Павлом Жебривским в одном из интервью: «Целесообразнее этот санаторий выставить на продажу и получить с этого деньги в бюджет. Есть смысл инвестировать, только если ребенок после трех недель пребывания в «Перлине Донеччини» сможет изменить свое мировоззрение». Правда, впоследствии Жебривский заявил, что сказанное им было понято неправильно, и продавать санаторий никто не собирается. Более того: у военно-гражданских администрацией, в статусе которой ныне пребывает ДонОГА, нет даже механизмов отчуждения имущества.

Непонятным осталось и то, планирует ли область каким-либо образом компенсировать городу передачу «Лесной сказки». Начальник облуправления заверил, что все будет сделано согласно действующему законодательству, однако что под этим подразумевается — неизвестно. Единственное, что пообещал Владимир Мыцык, - в будущем комплексе смогут отдыхать дети из Славянска, для которых будут выделяться путевки на льготных условиях. Однако речь идет не о социально незащищенной категории школьников, а об одаренных детях, которые демонстрируют высокие результаты в обучении.

ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Подводя итоги встречи, городской голова Вадим Лях подчеркнул, что проводить их придется еще не раз, поскольку вопросов, требующих ответа, осталось очень много. Было предложено организовать выездное совещание, посетив «Лесную сказку» и на месте оценив ее состояние и перспективы дальнейшего использования.

В любом случае, заверил мэр, вопрос о передаче лагеря области либо отказе будет решаться только после детального и всестороннего изучения всех связанных с этим нюансов. Свое мнение смогут выразить и жители города, для которых проведут общественные слушания.