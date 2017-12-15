«Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками

КП «Славгорводоканал» приобретет два мобильных прибора учета, которые позволяют определять объемы проходящей по трубопроводам воды без подключения к сети - с помощью ультразвуковых датчиков. На покупку оборудования минувшая сессия городского совета выделила 56 тысяч гривен.

Потребность в такого рода устройствах генеральный директор предприятия Андрей Кийко объясняет необходимостью определить причины гигантских потерь воды, ежегодный объем которых достигает пяти с половиной миллионов кубометров.

Проверку сетей водоканал намерен начать от самых «истоков», а именно – счетчиков, которые установлены на линии разграничения сетей водоканала и «Воды Донбасса». Несмотря на то, что стационарные приборы учета находятся на балансе водоканала и поверены, у руководства предприятия возникло подозрение, что город берет воды меньше, нежели отражается в официальных цифрах.

Затем водоканал намерен заняться исследованием внутригородских сетей, поделив их на условные зоны. Взяв определенный участок, с помощью ультразвукового расходомера можно определить объем воды, который проходит через него в начале и конце, и таким образом вычислить, есть ли между ними потери.

Тем временем, Андрей Кийко констатирует, что применение устройства для поиска несанкционированных врезок «Прогресс» не принесло сколько-нибудь значимого эффекта. Он сообщил, что за год с небольшим, сколько он возглавляет водоканал, было обнаружено всего пять таких подключений. От одного из них было запитано кафе на Славкурорте. Его отключили, и сейчас стороны выясняют отношения в суде. При этом руководитель водоканала отметил, что борьба с незаконными врезками ведется не только с помощью технических устройств. Так, был разоблачен и уволен ряд сотрудников, которые занимались «левыми» подключениями.

Кроме того, гендиректор «Славгорводоканала» намерен возобновить практику использования прибора «Спрут» для отключения канализации жителям многоквартирных домов. «Есть у нас жители, которые должны по 30 тысяч за воду. И мы ничего не можем с ними сделать, потому что квартира расположена на шестом этаже. Теперь они получат затычку в трубу», - пообещал Андрей Кийко.

Мы это уже проходили

В 2009 году «Славгорводоканал» предпринял попытку борьбы с должниками посредством «Спрута». Однако успехом она не увенчалась – по той причине, что заглушки попросту не проходили в заросшие от старости канализационные трубы. После этого прибор благополучно отправили на склад, где он и пылился до недавнего времени. Теперь его реанимируют и вновь пустят в дело. Увенчается ли оно успехом на сей раз – покажет время.