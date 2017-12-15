«Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками

|15 декабря 2017
|Просмотров: 68
|
КП «Славгорводоканал» приобретет два мобильных прибора учета, которые позволяют определять объемы проходящей по трубопроводам воды без подключения к сети - с помощью ультразвуковых датчиков. На покупку оборудования минувшая сессия городского совета выделила 56 тысяч гривен.
Потребность в такого рода устройствах генеральный директор предприятия Андрей Кийко объясняет необходимостью определить причины гигантских потерь воды, ежегодный объем которых достигает пяти с половиной миллионов кубометров.
Проверку сетей водоканал намерен начать от самых «истоков», а именно – счетчиков, которые установлены на линии разграничения сетей водоканала и «Воды Донбасса». Несмотря на то, что стационарные приборы учета находятся на балансе водоканала и поверены, у руководства предприятия возникло подозрение, что город берет воды меньше, нежели отражается в официальных цифрах.
Затем водоканал намерен заняться исследованием внутригородских сетей, поделив их на условные зоны. Взяв определенный участок, с помощью ультразвукового расходомера можно определить объем воды, который проходит через него в начале и конце, и таким образом вычислить, есть ли между ними потери.
Тем временем, Андрей Кийко констатирует, что применение устройства для поиска несанкционированных врезок «Прогресс» не принесло сколько-нибудь значимого эффекта. Он сообщил, что за год с небольшим, сколько он возглавляет водоканал, было обнаружено всего пять таких подключений. От одного из них было запитано кафе на Славкурорте. Его отключили, и сейчас стороны выясняют отношения в суде. При этом руководитель водоканала отметил, что борьба с незаконными врезками ведется не только с помощью технических устройств. Так, был разоблачен и уволен ряд сотрудников, которые занимались «левыми» подключениями.
Кроме того, гендиректор «Славгорводоканала» намерен возобновить практику использования прибора «Спрут» для отключения канализации жителям многоквартирных домов. «Есть у нас жители, которые должны по 30 тысяч за воду. И мы ничего не можем с ними сделать, потому что квартира расположена на шестом этаже. Теперь они получат затычку в трубу», - пообещал Андрей Кийко.
В 2009 году «Славгорводоканал» предпринял попытку борьбы с должниками посредством «Спрута». Однако успехом она не увенчалась – по той причине, что заглушки попросту не проходили в заросшие от старости канализационные трубы. После этого прибор благополучно отправили на склад, где он и пылился до недавнего времени. Теперь его реанимируют и вновь пустят в дело. Увенчается ли оно успехом на сей раз – покажет время.
15 декабря 2017
• Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода
• Новых светофоров стало больше
• Пьяный водитель сбил женщину
• На Артема подростки угнали машину
• Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета
• «Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками
• Зимнего и летнего расписания поездов в Украине больше не будет
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
— 15 декабря 2017 —
В микрорайоне Семеновка ведется строительство подводящего газопровода. Работы осуществляются в рамках проекта газификации поселка, который реализуется за счет средств местного бюджета.
— 15 декабря 2017 —
Одним из вестников приближающихся новогодних праздников стала главная городская елка, которую начали устанавливать 11 декабря на центральной площади. Сборкой конструкции занимаются работники КП «Наружное освещение», которые делают это ежегодно на протяжении нескольких последних лет.
— 15 декабря 2017 —
Судя по всему, процесс модернизации светофорных объектов в Славянске сдвинулся с мертвой точки. Вслед за полной заменой отслуживших свой век электронных дорожных регулировщиков на площади Семейко светодиодные устройства появились в микрорайоне Артема и в центре города.
— 13 декабря 2017 —
Отдавать ли оздоровительный лагерь «Лесная сказка» области под строительство тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев – эту тему депутаты Славянского горсовета продолжили обсуждать на очередном совместном заседании постоянных комиссий, которое состоялось 11 декабря.
Приветствую, гость! Вход
15 декабря 2017
• Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода
• Новых светофоров стало больше
• Пьяный водитель сбил женщину
• На Артема подростки угнали машину
• Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета
• «Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками
• Зимнего и летнего расписания поездов в Украине больше не будет
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками »
КП «Славгорводоканал» приобретет два мобильных прибора учета, которые позволяют определять объемы проходящей по трубопроводам воды без подключения к сети - с помощью ультразвуковых датчиков. На покупку оборудования минувшая сессия городского совета выделила 56 тысяч гривен.