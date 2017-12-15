|15 декабря 2017
|Просмотров: 41
|
Судя по всему, процесс модернизации светофорных объектов в Славянске сдвинулся с мертвой точки. Вслед за полной заменой отслуживших свой век электронных дорожных регулировщиков на площади Семейко светодиодные устройства появились в микрорайоне Артема и в центре города.
Силами работников Северного отделения госпредприятия МВД Украины «Донбасс-информ-ресурсы» установлены пешеходные светофоры: три на пересечении улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Окт. Революции) и один на перекрестке Батюка и Бульварной.
Заместитель начальника предприятия Алексей Бурлаев рассказал, что новое оборудование было приобретено за счет средств, выделенных бюджетом Славянска на техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов. Один светофор обошелся примерно в 7 тысяч гривен. Средств, имеющихся в распоряжении «Информ-Ресурсов», хватило на четыре. Модернизация коснулась, в первую очередь, тех перекрестков, где движение наиболее интенсивно, и которые, ввиду этого, потенциально наиболее опасны как для автомобилей, так и для пешеходов.
По словам Алексея Бурлаева, на следующий год намечена дальнейшая модернизация светофорных объектов. В частности, планируется заменить новыми устройствами неработающий светофор на перекрестке улиц Батюка и Вольной. Если переговоры о передаче всех светофорных объектов в коммунальную собственность города, которые ведутся до настоящего момента, увенчаются успехом, то замена существенно упростится. Если же переговорный процесс затянется, менять светофоры придется таким же способом, как это было сделано в нынешнем году на площади Семейко. Здесь оборудование было приобретено за счет средств городского бюджета и передано в пользование «Донбасс-Информ-Ресурсам» за символическую плату.
15 декабря 2017
• Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода
• Новых светофоров стало больше
• Пьяный водитель сбил женщину
• На Артема подростки угнали машину
• Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета
• «Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками
• Зимнего и летнего расписания поездов в Украине больше не будет
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
— 15 декабря 2017 —
В микрорайоне Семеновка ведется строительство подводящего газопровода. Работы осуществляются в рамках проекта газификации поселка, который реализуется за счет средств местного бюджета.
— 15 декабря 2017 —
Одним из вестников приближающихся новогодних праздников стала главная городская елка, которую начали устанавливать 11 декабря на центральной площади. Сборкой конструкции занимаются работники КП «Наружное освещение», которые делают это ежегодно на протяжении нескольких последних лет.
— 15 декабря 2017 —
КП «Славгорводоканал» приобретет два мобильных прибора учета, которые позволяют определять объемы проходящей по трубопроводам воды без подключения к сети - с помощью ультразвуковых датчиков. На покупку оборудования минувшая сессия городского совета выделила 56 тысяч гривен.
— 13 декабря 2017 —
Отдавать ли оздоровительный лагерь «Лесная сказка» области под строительство тренировочной базы для спортсменов-олимпийцев – эту тему депутаты Славянского горсовета продолжили обсуждать на очередном совместном заседании постоянных комиссий, которое состоялось 11 декабря.
Приветствую, гость! Вход
15 декабря 2017
• Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода
• Новых светофоров стало больше
• Пьяный водитель сбил женщину
• На Артема подростки угнали машину
• Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета
• «Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками
• Зимнего и летнего расписания поездов в Украине больше не будет
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Новых светофоров стало больше»
Судя по всему, процесс модернизации светофорных объектов в Славянске сдвинулся с мертвой точки. Вслед за полной заменой отслуживших свой век электронных дорожных регулировщиков на площади Семейко светодиодные устройства появились в микрорайоне Артема и в центре города.