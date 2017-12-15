Новых светофоров стало больше

Судя по всему, процесс модернизации светофорных объектов в Славянске сдвинулся с мертвой точки. Вслед за полной заменой отслуживших свой век электронных дорожных регулировщиков на площади Семейко светодиодные устройства появились в микрорайоне Артема и в центре города.

Силами работников Северного отделения госпредприятия МВД Украины «Донбасс-информ-ресурсы» установлены пешеходные светофоры: три на пересечении улиц Центральной (Карла Маркса) и Васильевской (Окт. Революции) и один на перекрестке Батюка и Бульварной.

Заместитель начальника предприятия Алексей Бурлаев рассказал, что новое оборудование было приобретено за счет средств, выделенных бюджетом Славянска на техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов. Один светофор обошелся примерно в 7 тысяч гривен. Средств, имеющихся в распоряжении «Информ-Ресурсов», хватило на четыре. Модернизация коснулась, в первую очередь, тех перекрестков, где движение наиболее интенсивно, и которые, ввиду этого, потенциально наиболее опасны как для автомобилей, так и для пешеходов.

По словам Алексея Бурлаева, на следующий год намечена дальнейшая модернизация светофорных объектов. В частности, планируется заменить новыми устройствами неработающий светофор на перекрестке улиц Батюка и Вольной. Если переговоры о передаче всех светофорных объектов в коммунальную собственность города, которые ведутся до настоящего момента, увенчаются успехом, то замена существенно упростится. Если же переговорный процесс затянется, менять светофоры придется таким же способом, как это было сделано в нынешнем году на площади Семейко. Здесь оборудование было приобретено за счет средств городского бюджета и передано в пользование «Донбасс-Информ-Ресурсам» за символическую плату.