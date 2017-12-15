|15 декабря 2017
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Одним из вестников приближающихся новогодних праздников стала главная городская елка, которую начали устанавливать 11 декабря на центральной площади. Сборкой конструкции занимаются работники КП «Наружное освещение», которые делают это ежегодно на протяжении нескольких последних лет.
Торжественное открытие елки, по традиции, состоится в День святого Николая — 19 декабря в 15:00. Начальник отдела культуры Марина Олейник пообещала веселое и интересное мероприятие и выразила пожелание, чтобы на нем присутствовали как можно больше жителей города, в первую очередь, детей.
Также она сообщила, что с 20 по 22 декабря в Центре культуры и окружающей среды пройдет череда новогодних утренников. Их организуют для учащихся 1-5 классов городских школ, которые относятся к категории льготников. Мероприятиями планируется охватить более двух тысяч детей.
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• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
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Комментарии к статье «На площади собирают елку»
Одним из вестников приближающихся новогодних праздников стала главная городская елка, которую начали устанавливать 11 декабря на центральной площади. Сборкой конструкции занимаются работники КП «Наружное освещение», которые делают это ежегодно на протяжении нескольких последних лет.