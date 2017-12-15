На Семеновку тянут газ

Жители микрорайона неоднократно обращались к руководству города с просьбой обеспечить Семеновку голубым топливом. Городской голова Вадим Лях провел с ними ряд встреч, и, наконец, в ноябре долгожданные работы стартовали. Газораспределительной сетью будут охвачены три улицы - Лисичанская, Попова и Орденоносцев.

На прокладку коммуникаций местный бюджет выделил больше миллиона гривен. Строительство газопровода должно завершиться до конца текущего года. Дальнейшую газификацию своих домов местные жители будут оплачивать сами.

«За счет бюджета ведем газопровод. Далее люди от этой трубы, самостоятельно сделав проекты, могут подключить газ. Кто хочет остаться на печном отоплении — пусть остается», - объяснил Вадим Лях.

Кроме того, на Семеновке до сих пор ожидает газификации дом №4 на улице Нарвской, который пострадал от обстрелов в 2014 году. Котельная, отапливавшая поселок, после войны работать перестала, поэтому дом №4 было решено оснастить газовыми системами индивидуального отопления. С этой целью к нему необходимо подвести около 160 метров газопровода. В том же 2014 году депутаты выделили из местного бюджета 12 тысяч гривен на разработку проекта газификации здания, однако по истечении трех лет она так и не сделана. Как выяснилось, задержка была вызвана тем, что проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу, поэтому в нее пришлось вносить изменения.

Вадим Лях сообщил, что проект уже доработан и одобрен, и выразил надежду, что деньги на выполнение работ удастся выделить в первой декаде следующего года. Ориентировочно, размер финансирования составит 260 тысяч гривен.