В Славянске приняли бюджет на 2018 год

На очередной, 38-й сессии Славянского горсовета 20 декабря был принят бюджет на 2018 год.

Общий объем доходов городской казны установлен на уровне 1 млрд 105,4 млн гривен. Собственные доходы составляют 376,6 млн гривен, трансферты из госбюджета — 728,8 миллиона.

Основным источником наполнения бюджета по-прежнему остается подоходный налог. В 2018 году за его счет планируется получить 249,6 млн гривен. По сравнению с 2017 годом, заложен 9%-ный рост поступлений.

Акцизный сбор и единый налог в следующем году должны принести в казну на 7% больше — 21,2 и 47 миллиона соответственно, налог на землю — 33,6 млн (рост 8%).

Собственные поступления, в основном, пойдут на финансирование социальных отраслей. Кроме того, за счет них предусмотрены выплаты по кредиту Международного банка реконструкции и развития, который числится за «Славгорводоканалом», в сумме 9 млн гривен.

Субвенция госбюджета на нужды образования утверждена в сумме 99,5 млн грн, медицины — 95 млн, социальной защиты населения — 502,7 миллиона.

С учетом трансфертов, расходы на образование составят 293,1 млн гривен, здравоохранение — 155,7 млн, соцзащиту — 543,3 млн, культуру — 23,7 млн, физкультуру и спорт — 11,8 млн, жилкоммунхоз — 12 млн. После утверждения отчета о выполнении бюджета на 2017 год, который ожидается в конце февраля-начале марта, появится возможность увеличить расходы на ЖКХ и прочие нужды за счет средств, которые не были использованы в этом году (на сегодняшний день остаток составляет порядка 20 млн гривен).

По словам начальника финансового управления Игоря Ковалева, в бюджетной сфере будет полностью обеспечена выплата заработной платы с начислениями и оплата энергоносителей. Прочие запросы образовательных и медицинских учреждений бюджет позволяет профинансировать на 10-20%. Между тем, перевыполнение бюджета даст возможность увеличить финансирование заявленных потребностей

«Бюджет реальный к исполнению, проблем не будет», - заверил начальник финуправления.