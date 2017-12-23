До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир

Директор ПЕ «Славянсктеплосеть» Сергей Микитишин доложил, что монтаж котлов автономного отопления в микрорайоне Масложир завершен. Но, помимо них, необходимо провести еще и отопительные коммуникации. С этим дело обстоит не так скоро: пока что они готовы в десяти квартирах, и там тепло должно появиться в ближайшее время. До конца года отопление должны получить еще 26-27 квартир. Таким образом, число квартир, где к Новому году будут работать системы индивидуального отопления, составит примерно 70% от общего количества.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ