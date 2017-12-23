В школах оборудуют дополнительные светоточки

В результате инвентаризации оказалось, что на них находятся 124 бесхозные электроопоры, причем на 41 имеются светильники «Наружного освещения».

Городской голова поручил принять все столбы на баланс предприятия, после чего определиться, на каких из них можно повесить дополнительные фонари.