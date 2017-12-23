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Фотофакт

В Новый год со старым мусором

В школах оборудуют дополнительные светоточки

Антон Скворцов
21 декабря 2017 Просмотров: 241 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пришкольные территории дополнительно осветят.

В результате инвентаризации оказалось, что на них находятся 124 бесхозные электроопоры, причем на 41 имеются светильники «Наружного освещения». 

Городской голова поручил принять все столбы на баланс предприятия, после чего определиться, на каких из них можно повесить дополнительные фонари.

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Комментарии к статье «В школах оборудуют дополнительные светоточки»

Пришкольные территории дополнительно осветят.

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В Славянске появилась новая иллюминация

В Славянске зажглась новогодняя елка

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Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами

Канский фестиваль

Что еще изменилось в водоканале

Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику

«Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел

Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен

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Дороги будут ремонтировать с учетом люков

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В ООШ №9 сломали забор

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Что происходило в опустевшем исполкоме

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Приемной семье купили жилье для создания детского дома

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