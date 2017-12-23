Дороги будут ремонтировать с учетом люков

Городской голова Вадим Лях пообещал, что в будущем при ремонте городских дорог будет учитываться такой момент, как поднятие до необходимого уровня смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций.

До этого общественники заявляли о неоднократных случаях «исчезновения» люков, которые в процессе ремонтных работ попросту закатывали асфальтобетоном.

Мэр объяснил, что подобные казусы случались по причине того, что наличие смотровых колодцев не учитывалось в проектно-сметной документации, которой руководствовались подрядчики. Теперь же коммунальным предприятиям дано задание проинспектировать все дороги, где в 2018 году будет выполняться ремонт, и учесть все колодцы в будущих проектах.