|21 декабря 2017
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Городской голова Вадим Лях пообещал, что в будущем при ремонте городских дорог будет учитываться такой момент, как поднятие до необходимого уровня смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций.
До этого общественники заявляли о неоднократных случаях «исчезновения» люков, которые в процессе ремонтных работ попросту закатывали асфальтобетоном.
Мэр объяснил, что подобные казусы случались по причине того, что наличие смотровых колодцев не учитывалось в проектно-сметной документации, которой руководствовались подрядчики. Теперь же коммунальным предприятиям дано задание проинспектировать все дороги, где в 2018 году будет выполняться ремонт, и учесть все колодцы в будущих проектах.
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• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
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• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
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• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
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• В Новый год со старым мусором
• Дороги будут ремонтировать с учетом люков
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• До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир
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20 декабря 2017
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Комментарии к статье «Дороги будут ремонтировать с учетом люков»
Городской голова Вадим Лях пообещал, что в будущем при ремонте городских дорог будет учитываться такой момент, как поднятие до необходимого уровня смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций.