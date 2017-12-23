«Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел

|21 декабря 2017
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В понедельник, 18 декабря, в «Славгорводоканале» состоялось торжественное открытие обновленного абонентного отдела. Символическую красную ленточку перерезали городской голова Вадим Лях и генеральный директор предприятия Андрей Кийко.
После капитального ремонта с перепланировкой, на что было потрачено 250 тысяч гривен, первый этаж преобразился до неузнаваемости. Абонотдел стал гораздо просторнее и удобнее, а интерьер приобрел современный и презентабельный вид. Вместо трех окон, теперь работают девять. В одном из них можно заплатить за воду без банковской комиссии, еще одно предназначено для работы с юридическими лицами. Кроме того, здесь же оборудованы отдельные кабинеты для работников отдела. Таким образом, для выяснения спорных вопросов посетителям больше не придется подниматься на третий этаж.
«Это еще один шаг водоканала навстречу абонентам. Не придется больше толкаться в очередях. В каждом окне можно сдать водомер, заключить договор, то есть сделать абсолютно все», - отметил Андрей Кийко.
Он добавил, что продлено и время работы абонентской службы: теперь прием ведется с 7:30 до 18:00 без перерыва.
В свою очередь, Вадим Лях выразил надежду, что с обновлением интерьера вырастет и качество обслуживания посетителей. «С одной стороны, хорошие рабочие места получают работники водоканала, хорошие условия для проведения сверок и общения с работниками предприятия получают наши жители. А в итоге хочется, чтобы поменьше было нареканий на нашу работу», - подчеркнул он.
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• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
• Дороги будут ремонтировать с учетом люков
• Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность
• В школах оборудуют дополнительные светоточки
• До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир
• Почему Славянск не выполнил распоряжение области по ртути
• «Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок
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20 декабря 2017
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Комментарии к статье ««Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел»
В понедельник, 18 декабря, в «Славгорводоканале» состоялось торжественное открытие обновленного абонентного отдела. Символическую красную ленточку перерезали городской голова Вадим Лях и генеральный директор предприятия Андрей Кийко.