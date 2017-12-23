«Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел

После капитального ремонта с перепланировкой, на что было потрачено 250 тысяч гривен, первый этаж преобразился до неузнаваемости. Абонотдел стал гораздо просторнее и удобнее, а интерьер приобрел современный и презентабельный вид. Вместо трех окон, теперь работают девять. В одном из них можно заплатить за воду без банковской комиссии, еще одно предназначено для работы с юридическими лицами. Кроме того, здесь же оборудованы отдельные кабинеты для работников отдела. Таким образом, для выяснения спорных вопросов посетителям больше не придется подниматься на третий этаж.

«Это еще один шаг водоканала навстречу абонентам. Не придется больше толкаться в очередях. В каждом окне можно сдать водомер, заключить договор, то есть сделать абсолютно все», - отметил Андрей Кийко.

Он добавил, что продлено и время работы абонентской службы: теперь прием ведется с 7:30 до 18:00 без перерыва.

В свою очередь, Вадим Лях выразил надежду, что с обновлением интерьера вырастет и качество обслуживания посетителей. «С одной стороны, хорошие рабочие места получают работники водоканала, хорошие условия для проведения сверок и общения с работниками предприятия получают наши жители. А в итоге хочется, чтобы поменьше было нареканий на нашу работу», - подчеркнул он.