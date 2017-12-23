Что еще изменилось в водоканале

Стал другим в «Славгорводоканале» не только абонотдел. Андрей Кийко рассказал мэру и депутатам горсовета и о других изменениях, которые произошли за время его работы — год с небольшим.

Прежде всего, гостям продемонстрировали недавно приобретенную цистерну для подвоза питьевой воды населению на случай аварийных ситуаций. Раньше, как ни странно, такой емкости на предприятии не было, поэтому при отсутствии воды в том или ином районе города руководству водоканала приходилось обращаться за помощью к ГСЧС. Теперь же, надо полагать, делать этого не придется. Цистерна вмещает 5 кубометров воды. Покупка обошлась примерно в 300 тысяч гривен. Лафет для ее установки работники предприятия восстановили самостоятельно.

Кроме того, водоканал приобрел новую аварийную машину. Ожидается, что спецтехника будет получена в январе следующего года.

Показал Андрей Кийко и двор предприятия, который силами нынешнего руководства привели в порядок — металлолом вывезли, а всю имеющуюся технику восстановили. Теперь каждая машина имеет на кузове маркировку «Славгорводоканал» и занимает отведенное ей место на стоянке.

Вместе с тем, Андрей Кийко обратил внимание местных властей на то, что водоканал является единственным в городе предприятием, где не заасфальтирован двор. Это создает большие неудобства. «Летом здесь страшная пыль, зимой - слякоть. И наши рабочие ремонтируют технику, лежа в лужах на поддонах, поскольку другой возможности для этого у них нет», - отметил он.

В свою очередь, главный инженер предприятия Алексей Шурко показал установку для поверки водомеров, благодаря которой абонентам теперь не нужно ездить в Краматорск. Депутатам также продемонстрировали восстановленные приборы, которые водоканал намерен использовать в дальнейшей работе. Первый - «Спрут» для отключения канализации должникам, проживающим в многоэтажных домах. Второй предназначен для поиска утечек на водопроводных сетях. В нем имеется микрофон, который определяет наличие аварийной ситуации благодаря шуму, издаваемому потоком воды.

Еще одним новшеством стала реконструкция котельных, которые отапливают админздание и гаражные боксы. Раньше для отопления использовался газ, теперь его полностью перевели на электричество. Новая система из 12-ти нагревателей обошлась предприятию в 275 тысяч гривен. Благодаря отказу от голубого топлива, уже в нынешнем отопительном сезоне удалось сэкономить порядка 360 тысяч. При этом электроотопление оказалось более эффективным — в помещениях стало ощутимо теплее.

Кроме того, с целью контроля за передвижениями техники все автомобили водоканала, которые используются для ликвидации аварий и прочих работ, были оснащены GPS-трекерами. Благодаря устройствам, в этом году, по сравнению с предыдущим, расход топлива снизился на 24 тонны. Побочным результатом стал ряд увольнений водителей.

Завершилась экскурсия в бывшем токарном цеху, который переоборудовали под раздевалки для рабочих. Раньше они находились по соседству с абонотелом, и в процессе реконструкции их пришлось перенести. Помещение также полностью отремонтировано, здесь оборудована сушилка для вещей рабочих, которым в силу производственной специфики часто приходится находиться в воде.

Подводя итоги встречи, Андрей Кийко подчеркнул, что все преобразования были сделаны за счет средств предприятия, которые удалось сэкономить на внутренних расходах. При этом, по его словам, это является только началом. Гендиректор заверил, что модернизация продолжится и в дальнейшем, для чего руководство водоканала приложит все силы в рамках имеющихся возможностей.