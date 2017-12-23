В Славянске зажглась новогодняя елка

Праздник собрал несколько сотен зрителей, главными среди которых, разумеется, были дети. Для них была организована концертно-развлекательная программа, в которой приняли участие воспитанники творческих коллективов города. Дети не только наблюдали за действом, происходившем на сцене, но и водили хороводы, и участвовали в конкурсах.

Кульминацией праздника, кроме традиционного «Елочка, зажгись!», стало вручение призов за лучшую елочную игрушку. В конкурсе приняли участие более 200 человек. Борьба разгорелась нешуточная, но и призовой фонд того стоил. За победу в трех номинациях спонсоры вручили планшеты. Победителем в номинации «Самая оригинальная новогодняя игрушка» стал Захар Мотков, смастеривший «Самолет Деда Мороза». «Самую необычную новогоднюю игрушку» создала Олеся Грищенко. Ее работа называется «Рождественское чудо». «Самой яркой и сказочной новогодней игрушкой» жюри признало творение «Сніговичок вітає» Марины и Анастасии Приходько. Кроме того, огромный торт получила Анастасия Дорохова за игрушку в виде собачки, которую женщина назвала «Символ года». Ивану Козлову достался приз в виде средств личной гигиены за самую экологическую игрушку «Калейдоскоп».

Сначала предполагалось, что работы победителей украсят главную городскую елку. Но позже это было признано нецелесообразным. Во-первых, детское творчество разрушило бы стройную концепцию, в которой наряжают славянскую новогоднюю красавицу. А во-вторых, замечательные изделия хенд-мейд могли испортится из-за погодных условий. Поэтому организаторы конкурса приняли решение разместить самодельные украшения на елке в Центре культуры и окружающей среды. Там ими смогут полюбоваться все желающие.