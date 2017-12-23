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Фотофакт

В Новый год со старым мусором

В Славянске зажглась новогодняя елка

Светлана Вьюниченко
21 декабря 2017 Просмотров: 275 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Главная городская елка Славянска торжественно открылась на центральной площади 19 декабря. По уже сложившейся традиции, это событие приурочили к Дню святого Николая.

Праздник собрал несколько сотен зрителей, главными среди которых, разумеется, были дети. Для них была организована концертно-развлекательная программа, в которой приняли участие воспитанники творческих коллективов города. Дети не только наблюдали за действом, происходившем на сцене, но и водили хороводы, и участвовали в конкурсах. 

Кульминацией праздника, кроме традиционного «Елочка, зажгись!», стало вручение призов за лучшую елочную игрушку. В конкурсе приняли участие более 200 человек. Борьба разгорелась нешуточная, но и призовой фонд того стоил. За победу в трех номинациях спонсоры вручили планшеты. Победителем  в номинации «Самая оригинальная новогодняя игрушка» стал Захар Мотков, смастеривший «Самолет Деда Мороза». «Самую необычную новогоднюю игрушку» создала Олеся Грищенко. Ее работа называется «Рождественское чудо». «Самой яркой и сказочной новогодней игрушкой» жюри признало творение «Сніговичок вітає» Марины и Анастасии Приходько. Кроме того, огромный торт получила Анастасия Дорохова за игрушку в виде собачки, которую женщина назвала «Символ года». Ивану Козлову достался приз в виде средств личной гигиены за самую экологическую игрушку «Калейдоскоп». 

Сначала предполагалось, что работы победителей украсят главную городскую елку. Но позже это было признано нецелесообразным. Во-первых, детское творчество разрушило бы стройную концепцию, в которой наряжают славянскую новогоднюю красавицу. А во-вторых, замечательные изделия хенд-мейд могли испортится из-за погодных условий. Поэтому организаторы конкурса приняли решение разместить самодельные украшения на елке в Центре культуры и окружающей среды. Там ими смогут полюбоваться все желающие.

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Комментарии к статье «В Славянске зажглась новогодняя елка»

Главная городская елка Славянска торжественно открылась на центральной площади 19 декабря. По уже сложившейся традиции, это событие приурочили к Дню святого Николая.

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