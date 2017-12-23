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Фотофакт

В Новый год со старым мусором

В Славянске появилась новая иллюминация

Антон Скворцов
21 декабря 2017 Просмотров: 288 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В первый же день появления фигур на площади, одна из них перестала работать. По словам очевидцев, это произошло после того, как сидя верхом на ней, сфотографировалась взрослая упитанная женщина.

К новогодним праздникам Славянский горсовет приобрел новую светодиодную иллюминацию в виде фигурок животных. Ею украсили центральную площадь. Впервые украшения засияли на День святого Николая. 

Покупка обошлась местному бюджету в 25 тысяч гривен. За эту сумму приобрели шесть единиц светотехники.

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Комментарии к статье «В Славянске появилась новая иллюминация»

К новогодним праздникам Славянский горсовет приобрел новую светодиодную иллюминацию в виде фигурок животных. Ею украсили центральную площадь. Впервые украшения засияли на День святого Николая. 

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В Славянске появилась новая иллюминация

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Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами

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Что еще изменилось в водоканале

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Дороги будут ремонтировать с учетом люков

Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность

В школах оборудуют дополнительные светоточки

В ООШ №9 сломали забор

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