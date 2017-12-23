На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры

Полиция рекомендовала руководству города в срочном порядке оснастить аварийноопасное пересечение улиц Донской и Современной мигающими желтыми светофорами, которые будут висеть над дорогой на растяжках.

Желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, а также предупреждает об опасности.

По информации и. о. начальника УЖКХ Ольги Зарубы, таких светофоров потребуется три — в обе стороны по Донской и один на выезд с Химика. Вместе с прибором учета электроэнергии, техусловиями на его установку и прочими затратами светофорный объект обойдется примерно в 65 тысяч гривен. Эти средства из местного бюджета были выделены одной из недавних сессий горсовета.

Установка же полноценного светофорного объекта, на котором настаивали жители Химика, ожидается в следующем году. Планируется, что это будет сделано в рамках реконструкции автодороги, которую обещает профинансировать область.