В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз

Центр предоставления административных услуг на сегодняшний день предоставляет славянцам 157 наименований таких услуг. Об этом на заседании исполкома 19 декабря рассказала его начальник Анна Головаченко.

По ее словам, всего за текущий год ЦПАУ предоставил гражданам 20718 услуг. Для сравнения, в 2016-м этот показатель был равен 15461. Растет и перечень услуг. За год в него добавилось 37 наименований. Среди самых востребованных нововведений - прием документов по регистрации недвижимого имущества и ответы на запросы нотариусов.

Составляя своеобразный рейтинг популярности, Анна Головаченко сообщила. что некоторые услуги стали предоставляться недавно. Поэтому количество обращений по тому или иному поводу нельзя считать полностью корректным. Тем не менее, на сегодняшний день, самой востребованной услугой ЦПАУ является выдача справки о месте регистрации. Эти документы необходимы матерям-одиночкам, переселенцам, подросткам для получения паспортов. всего за год Центр выдал более 6 тыс. таких справок.

Второе и третье место практически поровну разделили услуги по регистрации недвижимого имущества и выписки о земельных участках из Госкадастра. По обеим позициям справки выдавались 2 тысячи раз. Однако, считает начальник ЦПАУ, уже в следующем году регистрация недвижимости обещает стать позицией №1. Ведь, в отличие от прочих услуг, в тройку лидеров она выбилась менее, чем за полгода.