|27 декабря 2017
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На въезде в Славянск со стороны Семеновки будет построена новая стела с названием города. Об этом городской голова Вадим Лях сообщил на пресс-конференции 26 декабря, которая в уходящем году стала заключительной.
Мэр продемонстрировал эскизный проект будущего сооружения, который уже утвержден градостроительным советом. По его словам, деньги на его возведение будут выделены из городского бюджета. Во сколько обойдется затея, станет ясно после составления проектно-сметной документации. Постройку стелы планируется завершить до мая. Старую стелу, которая была изувечена осколками в ходе боевых действий 2014 года, сдадут в музей.
Со стелой, установленной со стороны Краматорска, сложнее. По словам Вадима Ляха, она находится на землях, которые относятся к Славянскому району, поэтому выделить бюджетные деньги ее реконструкцию не представляется возможным. Профинансировать обновление конструкции планируется с помощью общественных организаций «Славянск – любимый город» и «Деловое содействие». Смета уже составляется, и реставрационные работы должны быть выполнены уже к весне.
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Приветствую, гость! Вход
27 декабря 2017
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• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
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Комментарии к статье «На Семеновке построят новую стелу»
На въезде в Славянск со стороны Семеновки будет построена новая стела с названием города. Об этом городской голова Вадим Лях сообщил на пресс-конференции 26 декабря, которая в уходящем году стала заключительной.