На Семеновке построят новую стелу

На въезде в Славянск со стороны Семеновки будет построена новая стела с названием города. Об этом городской голова Вадим Лях сообщил на пресс-конференции 26 декабря, которая в уходящем году стала заключительной.

Мэр продемонстрировал эскизный проект будущего сооружения, который уже утвержден градостроительным советом. По его словам, деньги на его возведение будут выделены из городского бюджета. Во сколько обойдется затея, станет ясно после составления проектно-сметной документации. Постройку стелы планируется завершить до мая. Старую стелу, которая была изувечена осколками в ходе боевых действий 2014 года, сдадут в музей.

Со стелой, установленной со стороны Краматорска, сложнее. По словам Вадима Ляха, она находится на землях, которые относятся к Славянскому району, поэтому выделить бюджетные деньги ее реконструкцию не представляется возможным. Профинансировать обновление конструкции планируется с помощью общественных организаций «Славянск – любимый город» и «Деловое содействие». Смета уже составляется, и реставрационные работы должны быть выполнены уже к весне.