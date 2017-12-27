Лишится ли Славянск статуса города-курорта

Славянск может лишиться статуса «город-курорт». Обращение в Верховную Раду Украины о лишении статуса подготовил депутат горсовета Павел Придворов. На сессии его запрос поддержали и другие депутаты.

Свое обращение автор объясняет негативным влиянием статуса на развитие города. Самым значимым из них Придворов называет рост арендной платы за землю. Действительно, в Славянске она выше, чем в среднем по области.

Однако городской голова Вадим Лях считает, что о снятии статуса говорить рано. Точно так же он не видит негатива в том, что Славянск является курортом государственного значения.

- Высокие налоги не устраивают тех, кто набрал в аренду много земли. Не можете платить - отдайте другим. Вот и все решение вопроса, - комментирует мэр Славянска.

Также Лях уточняет, что депутаты проголосовали лишь «за» рассмотрение депутатского запроса. Вопрос о том, чтобы направить обращение в парламент, на местную сессию не выносился.

Наша справка

Славянск получил статус курорта государственного значения в 2011 году согласно Закону Украины от 19.04.2011 № 3245-VI «Об объявлении природных территорий города Славянска Донецкой области курортом государственного значения». Согласно документу, к охранным, то есть курортным территориям, принадлежит не весь город, а лишь отдельные его участки вблизи соленых озер (на фото).