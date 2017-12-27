Лишится ли Славянск статуса города-курорта

|27 декабря 2017
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Славянск может лишиться статуса «город-курорт». Обращение в Верховную Раду Украины о лишении статуса подготовил депутат горсовета Павел Придворов. На сессии его запрос поддержали и другие депутаты.
Свое обращение автор объясняет негативным влиянием статуса на развитие города. Самым значимым из них Придворов называет рост арендной платы за землю. Действительно, в Славянске она выше, чем в среднем по области.
Однако городской голова Вадим Лях считает, что о снятии статуса говорить рано. Точно так же он не видит негатива в том, что Славянск является курортом государственного значения.
- Высокие налоги не устраивают тех, кто набрал в аренду много земли. Не можете платить - отдайте другим. Вот и все решение вопроса, - комментирует мэр Славянска.
Также Лях уточняет, что депутаты проголосовали лишь «за» рассмотрение депутатского запроса. Вопрос о том, чтобы направить обращение в парламент, на местную сессию не выносился.
Славянск получил статус курорта государственного значения в 2011 году согласно Закону Украины от 19.04.2011 № 3245-VI «Об объявлении природных территорий города Славянска Донецкой области курортом государственного значения». Согласно документу, к охранным, то есть курортным территориям, принадлежит не весь город, а лишь отдельные его участки вблизи соленых озер (на фото).
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• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
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• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
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Комментарии к статье «Лишится ли Славянск статуса города-курорта»
Славянск может лишиться статуса «город-курорт». Обращение в Верховную Раду Украины о лишении статуса подготовил депутат горсовета Павел Придворов. На сессии его запрос поддержали и другие депутаты.