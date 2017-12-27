Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»

Несколько дней назад в платформе инициатив "Теплица" прошла встреча активистов общественного объединения "Друзья парка "Шелковичный", на которой они вспоминали успехи уходящего года и намечали планы на год грядущий.

Инфраструктура и культура

Модераторами мероприятия выступили волонтеры киевской общественной организации "Місто-сад", инициировавшей в Славянске проект по реконструкции центрального парка. Напомним, что в рамках проекта, профинансированного Агентством США по международному развитию, в городском парке появились камеры видеонаблюдения, лавочки, переносной кинопроектор, а, главное - три площадки: детская, танцевальная и спортивная. Завершение их строительства, равно как и появление здесь новых объектов, строящихся за счет городского и областного бюджетов, активисты отнесли к несомненным плюсам для города. К ним же причислили то, что парк постепенно возвращает себе привлекательность, и людей сюда стало приходить намного больше.

С сожалением участники встречи констатировали, что не все посетители ведут себя адекватно. В этой связи вспомнили об актах вандализма и систематическом распитии спиртного. Контраст меняющегося на глазах облика парка с культурой поведения отдельных граждан становится все более резким и порождает новую задачу - организовать тематическую информационную кампанию. Ее формат будут обсуждать уже с начала нового года.

Контент и менеджмент

В первоочередные планы 2018-го волонтерская группа внесла и регистрацию общественной организации "Друзья парка "Шелковичный". Это нужно сделать для формализации сотрудничества с городской властью и для внутреннего структурирования. Актуальность такого шага, по мнению собравшихся, подтверждается уже тем, что никто из пришедших не смог рассказать о работах, ведущихся сейчас в западной части парка. Только со слов журналистов они узнали, что там сейчас идет укладка тротуарного покрытия, работы оплачиваются из областного экологического фонда. Об инициативе Вадима Ляха построить в парке скейтодром активисты, кстати, тоже узнали "из третьих рук". Учитывая, что и директор парка, и мэр Славянска входят в клуб "Друзья парка "Шелковичный", такой уровень взаимодействия активистам кажется малоэффективным.

Создание общественной организации, помимо дополнительных коммуникационных возможностей, позволит напрямую работать с грантодателями и реализовывать культурологические проекты. Ведь, сейчас, когда в парке открываются новые локации и появляются люди, нужно позаботиться о наполненности "Шелковичного" мероприятиями. Иначе новые площадки может постигнуть судьба простаивающего без дела летнего кинотеатра - самого вместительного в городе киноконцертного зала. Понимая, что только собственными силами обеспечить событийный контент они не смогут, волонтеры решили ходатайствовать перед горсоветом о предложении ввести в штат парка должность менеджера по культуре. Этот сотрудника будет заниматься организацией культурных мероприятий.

Поскольку у киевских друзей парка "Шелковичный" сменился состав кураторов, в этот раз встречу организовывали новые для Славянска люди, и услышанное стало для них своеобразным введением в тему. Оценивая ситуацию на своем уровне восприятия, они отметили, что главный успех инициативы от "Місто-сад" заключается в том, что в Славянске проявились активные люди, которые любят свой город и хотят сделать его комфортным. Ведь проект реконструкции парка - всего лишь инструмент для объединения созидательно настроенных граждан, и в этом плане город прогрессирует.