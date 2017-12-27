Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»

|27 декабря 2017
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Несколько дней назад в платформе инициатив "Теплица" прошла встреча активистов общественного объединения "Друзья парка "Шелковичный", на которой они вспоминали успехи уходящего года и намечали планы на год грядущий.
Модераторами мероприятия выступили волонтеры киевской общественной организации "Місто-сад", инициировавшей в Славянске проект по реконструкции центрального парка. Напомним, что в рамках проекта, профинансированного Агентством США по международному развитию, в городском парке появились камеры видеонаблюдения, лавочки, переносной кинопроектор, а, главное - три площадки: детская, танцевальная и спортивная. Завершение их строительства, равно как и появление здесь новых объектов, строящихся за счет городского и областного бюджетов, активисты отнесли к несомненным плюсам для города. К ним же причислили то, что парк постепенно возвращает себе привлекательность, и людей сюда стало приходить намного больше.
С сожалением участники встречи констатировали, что не все посетители ведут себя адекватно. В этой связи вспомнили об актах вандализма и систематическом распитии спиртного. Контраст меняющегося на глазах облика парка с культурой поведения отдельных граждан становится все более резким и порождает новую задачу - организовать тематическую информационную кампанию. Ее формат будут обсуждать уже с начала нового года.
В первоочередные планы 2018-го волонтерская группа внесла и регистрацию общественной организации "Друзья парка "Шелковичный". Это нужно сделать для формализации сотрудничества с городской властью и для внутреннего структурирования. Актуальность такого шага, по мнению собравшихся, подтверждается уже тем, что никто из пришедших не смог рассказать о работах, ведущихся сейчас в западной части парка. Только со слов журналистов они узнали, что там сейчас идет укладка тротуарного покрытия, работы оплачиваются из областного экологического фонда. Об инициативе Вадима Ляха построить в парке скейтодром активисты, кстати, тоже узнали "из третьих рук". Учитывая, что и директор парка, и мэр Славянска входят в клуб "Друзья парка "Шелковичный", такой уровень взаимодействия активистам кажется малоэффективным.
Создание общественной организации, помимо дополнительных коммуникационных возможностей, позволит напрямую работать с грантодателями и реализовывать культурологические проекты. Ведь, сейчас, когда в парке открываются новые локации и появляются люди, нужно позаботиться о наполненности "Шелковичного" мероприятиями. Иначе новые площадки может постигнуть судьба простаивающего без дела летнего кинотеатра - самого вместительного в городе киноконцертного зала. Понимая, что только собственными силами обеспечить событийный контент они не смогут, волонтеры решили ходатайствовать перед горсоветом о предложении ввести в штат парка должность менеджера по культуре. Этот сотрудника будет заниматься организацией культурных мероприятий.
Поскольку у киевских друзей парка "Шелковичный" сменился состав кураторов, в этот раз встречу организовывали новые для Славянска люди, и услышанное стало для них своеобразным введением в тему. Оценивая ситуацию на своем уровне восприятия, они отметили, что главный успех инициативы от "Місто-сад" заключается в том, что в Славянске проявились активные люди, которые любят свой город и хотят сделать его комфортным. Ведь проект реконструкции парка - всего лишь инструмент для объединения созидательно настроенных граждан, и в этом плане город прогрессирует.
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• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
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Несколько дней назад в платформе инициатив "Теплица" прошла встреча активистов общественного объединения "Друзья парка "Шелковичный", на которой они вспоминали успехи уходящего года и намечали планы на год грядущий.