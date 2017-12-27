В парке началась реконструкция

Городской голова Вадим Лях напомнил, что первоначально на них предусматривалось потратить 20 млн гривен. Однако в результате проведения тендера сумму удалось снизить до 17,6 млн гривен. 4,5 млн, полученные подрядчиком в качестве аванса, должны быть освоены до конца нынешнего года.

Выделенные областью средства будут израсходованы на прочистку имеющихся и рытье новых дренажных канав, установку новых электроопор для наружного освещения и замену воздушных электрических сетей подземными, снос старых деревьев, укладку тротуарной плитки на центральной аллее и возле монумента Славы. Кроме того, со стороны улицы Лозановича, у края помоста танцевальной площадки, будет выкопано декоративное озеро. Весной, с наступлением теплой погоды, начнется озеленение территории.

Вадим Лях выразил уверенность, что все намеченные планы удастся осуществить по графику. Он заверил, что держит ход работ на личном контроле и бывает в парке едва ли не каждый день.

Также мэр сообщил, что подходит к завершению строительство общественного туалета. По его словам, вместо полутора миллионов гривен на него было потрачено 1,1 млн. Удешевить проект удалось за счет уменьшения протяженности подводящего водовода – точку подключения удалось обнаружить ближе, чем планировалось изначально.