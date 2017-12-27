|27 декабря 2017
|Просмотров: 161
|
В центральном городском парке стартовало невиданного масштаба благоустройство территории и реконструкция инфраструктуры. Работы финансируются за счет областного экологического фонда.
Городской голова Вадим Лях напомнил, что первоначально на них предусматривалось потратить 20 млн гривен. Однако в результате проведения тендера сумму удалось снизить до 17,6 млн гривен. 4,5 млн, полученные подрядчиком в качестве аванса, должны быть освоены до конца нынешнего года.
Выделенные областью средства будут израсходованы на прочистку имеющихся и рытье новых дренажных канав, установку новых электроопор для наружного освещения и замену воздушных электрических сетей подземными, снос старых деревьев, укладку тротуарной плитки на центральной аллее и возле монумента Славы. Кроме того, со стороны улицы Лозановича, у края помоста танцевальной площадки, будет выкопано декоративное озеро. Весной, с наступлением теплой погоды, начнется озеленение территории.
Вадим Лях выразил уверенность, что все намеченные планы удастся осуществить по графику. Он заверил, что держит ход работ на личном контроле и бывает в парке едва ли не каждый день.
Также мэр сообщил, что подходит к завершению строительство общественного туалета. По его словам, вместо полутора миллионов гривен на него было потрачено 1,1 млн. Удешевить проект удалось за счет уменьшения протяженности подводящего водовода – точку подключения удалось обнаружить ближе, чем планировалось изначально.
27 декабря 2017
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
— 27 декабря 2017 —
Реакцией городской власти на обострившуюся «ртутную» проблему стала пресс-конференция начальника отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы горсовета Сергея Никулеско.
— 27 декабря 2017 —
Последнее в уходящем году аппаратное совещание, которое должно было состояться 26 декабря, вновь оказалось сорванным. По той же причине, что и предыдущее: председатель ОО «Слов'янська Січ» Василий Хоменко опять принес в зал заседаний трехлитровую банку с надписью «Ртуть» и, заняв трибуну, своими репликами блокировал работу заседания.
— 27 декабря 2017 —
Несколько дней назад в платформе инициатив "Теплица" прошла встреча активистов общественного объединения "Друзья парка "Шелковичный", на которой они вспоминали успехи уходящего года и намечали планы на год грядущий.
— 27 декабря 2017 —
Славянск может лишиться статуса «город-курорт». Обращение в Верховную Раду Украины о лишении статуса подготовил депутат горсовета Павел Придворов. На сессии его запрос поддержали и другие депутаты.
Приветствую, гость! Вход
27 декабря 2017
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В парке началась реконструкция»
В центральном городском парке стартовало невиданного масштаба благоустройство территории и реконструкция инфраструктуры. Работы финансируются за счет областного экологического фонда.