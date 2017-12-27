Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»

|27 декабря 2017
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Последнее в уходящем году аппаратное совещание, которое должно было состояться 26 декабря, вновь оказалось сорванным. По той же причине, что и предыдущее: председатель ОО «Слов'янська Січ» Василий Хоменко опять принес в зал заседаний трехлитровую банку с надписью «Ртуть» и, заняв трибуну, своими репликами блокировал работу заседания.
Городской голова Вадим Лях попытался призвать активиста к порядку, объяснив, что аппаратное совещание – это не вече и не встреча с жителями города, а обсуждение рабочих вопросов с работниками отделов, служб и коммунальных предприятий. Видя, что увещевания не действуют, Вадим Лях заявил, что найдет способ избавиться от назойливого визитера. И зачитал письмо от общественной организации «Мирное небо». В нем было сказано, что, по данным Министерства обороны, на сегодняшний день Донбасс является одним из наиболее заминированных регионов мира. И с целью привлечения внимания к этой проблеме представители организации начинают бессрочную акцию, в ходе которой будут «минировать» муляжами мин, бомб и других взрывоопасных предметов автомобиль «Nissan x-trail», принадлежащий Хоменко. Затем мэр пообещал предоставить ему слово в конце совещания, но тот упорно продолжал стоять на трибуне и ждать, когда ему дадут возможность выступить.
Перед началом совещания должны были награждать спортсменов, которые заняли призовые места на соревнованиях по боевым искусствам. С этой целью Вадим Лях передал слово начальнику отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александру Мищенко. Но церемонию чествования провести не удалось, поскольку Хоменко, считая, что вопрос безопасности детей, дышащих парами ртути, важнее, начал зачитывать в мегафон свое обращение. Продолжать совещание возможности не было, поэтому городской голова объявил его закрытым и попросил вызвать полицию.
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27 декабря 2017
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
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• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
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• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
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Комментарии к статье «Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать» »
Последнее в уходящем году аппаратное совещание, которое должно было состояться 26 декабря, вновь оказалось сорванным. По той же причине, что и предыдущее: председатель ОО «Слов'янська Січ» Василий Хоменко опять принес в зал заседаний трехлитровую банку с надписью «Ртуть» и, заняв трибуну, своими репликами блокировал работу заседания.