Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»

Последнее в уходящем году аппаратное совещание, которое должно было состояться 26 декабря, вновь оказалось сорванным. По той же причине, что и предыдущее: председатель ОО «Слов'янська Січ» Василий Хоменко опять принес в зал заседаний трехлитровую банку с надписью «Ртуть» и, заняв трибуну, своими репликами блокировал работу заседания.

Городской голова Вадим Лях попытался призвать активиста к порядку, объяснив, что аппаратное совещание – это не вече и не встреча с жителями города, а обсуждение рабочих вопросов с работниками отделов, служб и коммунальных предприятий. Видя, что увещевания не действуют, Вадим Лях заявил, что найдет способ избавиться от назойливого визитера. И зачитал письмо от общественной организации «Мирное небо». В нем было сказано, что, по данным Министерства обороны, на сегодняшний день Донбасс является одним из наиболее заминированных регионов мира. И с целью привлечения внимания к этой проблеме представители организации начинают бессрочную акцию, в ходе которой будут «минировать» муляжами мин, бомб и других взрывоопасных предметов автомобиль «Nissan x-trail», принадлежащий Хоменко. Затем мэр пообещал предоставить ему слово в конце совещания, но тот упорно продолжал стоять на трибуне и ждать, когда ему дадут возможность выступить.

Перед началом совещания должны были награждать спортсменов, которые заняли призовые места на соревнованиях по боевым искусствам. С этой целью Вадим Лях передал слово начальнику отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александру Мищенко. Но церемонию чествования провести не удалось, поскольку Хоменко, считая, что вопрос безопасности детей, дышащих парами ртути, важнее, начал зачитывать в мегафон свое обращение. Продолжать совещание возможности не было, поэтому городской голова объявил его закрытым и попросил вызвать полицию.