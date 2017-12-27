С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы

Мероприятие состоялось во вторник, 26 декабря, после вторично сорванного аппаратного совещания. Оно оставило странное впечатление, поскольку чиновник был явно не готов к шквалу вопросов и пытался провести пресс-конференцию в духе административно-советской системы, быстро назначив виноватых. Ими оказались, разумеется, СМИ и бывший руководитель города Олег Зонтов.

По словам Сергея Никулеско, проблема с утилизацией и хранением ртути возникла после оккупации части Донбасса. До 2015 года в Славянске, на базе 38 ПГПЧ работал аварийно-спасательный пост. В его обязанности входили сбор, хранение опасных отравляющих веществ и вывоз их в Горловку, где находилось предприятие по утилизации ртутьсодержащих отходов.

- С 2015 года пост был расформирован. Но город не решил проблему тогда, и теперь она достигла куда больших масштабов, - объяснил свою позицию начальник отдела.

На вопрос, почему же никто не подсказал тогдашнему руководству Славянска алгоритм действий, ответа не прозвучало.

На сегодняшний день городские власти готовы создать рабочую группу, которая разработает специальную Программу обращения с опасными отходами, в том числе - ртутью. Однако, эта группа пока не создана, и говорить о сроках появления программы преждевременно. Вопросы журналистов, что делать людям на данном этапе, повисли в воздухе.

Все присутствующие были согласны с тем, что украинское законодательство в плане обращения с опасными ТБО - крайне противоречиво. Один нормативный акт может вступать в противодействие с другими. Но это не избавляет власти на местах от решения проблемы. Cкладывалось впечатление, что журналисты с общественниками и чиновники говорили на разных языках. Первых интересовал вопрос хотя бы хранения ртути. Вторые объективно доказывали, что решение глобальных вопросов утилизации на местном уровне невозможно.

Тем не менее, если подойти к теме прагматично, решение найдется. Как нашли его Краматорск, Бахмут и многие другие города Донецкой области. Пусть это будет лишь временное решение с хранением ртутьсодержащих отходов. Надо понимать, сегодня население города устроило бы и оно.

Пока что в Славянске складывается следующая ситуация. Например, в школе искусств, где занимаются более 200 детей, в открытом помещении находятся использованные ртутные лампы, некоторые из них - разбитые. Когда будут разбиты остальные - просто вопрос времени. Уверения властей о том, что проведенные замеры не выявили отклонений от нормы, судя по всему, не являются объективными. Ведь, как объяснили в СЭС, у них нет оборудования, способного уловить пары ртути от одной лампы. Как удалось понять из объяснений на пресс-конференции, нет таких приборов и у местных спасателей.

- Давайте решим чисто утилитарную проблему: дети не должны подвергаться опасности отравления ртутью. Возможно, такая же ситуация и в других учебных заведениях, ведь сдавать отработанные ртутные лампы на хранение просто некуда, - говорит председатель ОО «Слов'янська Січ» Василий Хоменко.

Более того, если другого выхода на сегодняшний день нет, активист предложил вывезти ртутные лампы из школы искусств в его гараж или подвал исполкома. Но предложение, как и многие вопросы, повисло в воздухе.

Славянские чиновники пытаются подогнать жизнь под существующий регламент. Общественники стараются руководствоваться здравым смыслом. Консенсуса пока не возникает, в итоге страдают дети. Остается утешаться тем, что когда-нибудь еще не созданная Программа обращения с опасными отходами заработает. Предположительно, на утилизацию опасных веществ в нее заложат 100 тыс. гривен.