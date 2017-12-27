С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы

|27 декабря 2017
|Просмотров: 92
|
Реакцией городской власти на обострившуюся «ртутную» проблему стала пресс-конференция начальника отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы горсовета Сергея Никулеско.
Мероприятие состоялось во вторник, 26 декабря, после вторично сорванного аппаратного совещания. Оно оставило странное впечатление, поскольку чиновник был явно не готов к шквалу вопросов и пытался провести пресс-конференцию в духе административно-советской системы, быстро назначив виноватых. Ими оказались, разумеется, СМИ и бывший руководитель города Олег Зонтов.
По словам Сергея Никулеско, проблема с утилизацией и хранением ртути возникла после оккупации части Донбасса. До 2015 года в Славянске, на базе 38 ПГПЧ работал аварийно-спасательный пост. В его обязанности входили сбор, хранение опасных отравляющих веществ и вывоз их в Горловку, где находилось предприятие по утилизации ртутьсодержащих отходов.
- С 2015 года пост был расформирован. Но город не решил проблему тогда, и теперь она достигла куда больших масштабов, - объяснил свою позицию начальник отдела.
На вопрос, почему же никто не подсказал тогдашнему руководству Славянска алгоритм действий, ответа не прозвучало.
На сегодняшний день городские власти готовы создать рабочую группу, которая разработает специальную Программу обращения с опасными отходами, в том числе - ртутью. Однако, эта группа пока не создана, и говорить о сроках появления программы преждевременно. Вопросы журналистов, что делать людям на данном этапе, повисли в воздухе.
Все присутствующие были согласны с тем, что украинское законодательство в плане обращения с опасными ТБО - крайне противоречиво. Один нормативный акт может вступать в противодействие с другими. Но это не избавляет власти на местах от решения проблемы. Cкладывалось впечатление, что журналисты с общественниками и чиновники говорили на разных языках. Первых интересовал вопрос хотя бы хранения ртути. Вторые объективно доказывали, что решение глобальных вопросов утилизации на местном уровне невозможно.
Тем не менее, если подойти к теме прагматично, решение найдется. Как нашли его Краматорск, Бахмут и многие другие города Донецкой области. Пусть это будет лишь временное решение с хранением ртутьсодержащих отходов. Надо понимать, сегодня население города устроило бы и оно.
Пока что в Славянске складывается следующая ситуация. Например, в школе искусств, где занимаются более 200 детей, в открытом помещении находятся использованные ртутные лампы, некоторые из них - разбитые. Когда будут разбиты остальные - просто вопрос времени. Уверения властей о том, что проведенные замеры не выявили отклонений от нормы, судя по всему, не являются объективными. Ведь, как объяснили в СЭС, у них нет оборудования, способного уловить пары ртути от одной лампы. Как удалось понять из объяснений на пресс-конференции, нет таких приборов и у местных спасателей.
- Давайте решим чисто утилитарную проблему: дети не должны подвергаться опасности отравления ртутью. Возможно, такая же ситуация и в других учебных заведениях, ведь сдавать отработанные ртутные лампы на хранение просто некуда, - говорит председатель ОО «Слов'янська Січ» Василий Хоменко.
Более того, если другого выхода на сегодняшний день нет, активист предложил вывезти ртутные лампы из школы искусств в его гараж или подвал исполкома. Но предложение, как и многие вопросы, повисло в воздухе.
Славянские чиновники пытаются подогнать жизнь под существующий регламент. Общественники стараются руководствоваться здравым смыслом. Консенсуса пока не возникает, в итоге страдают дети. Остается утешаться тем, что когда-нибудь еще не созданная Программа обращения с опасными отходами заработает. Предположительно, на утилизацию опасных веществ в нее заложат 100 тыс. гривен.
27 декабря 2017
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
— 27 декабря 2017 —
Последнее в уходящем году аппаратное совещание, которое должно было состояться 26 декабря, вновь оказалось сорванным. По той же причине, что и предыдущее: председатель ОО «Слов'янська Січ» Василий Хоменко опять принес в зал заседаний трехлитровую банку с надписью «Ртуть» и, заняв трибуну, своими репликами блокировал работу заседания.
— 27 декабря 2017 —
В центральном городском парке стартовало невиданного масштаба благоустройство территории и реконструкция инфраструктуры. Работы финансируются за счет областного экологического фонда.
— 27 декабря 2017 —
Несколько дней назад в платформе инициатив "Теплица" прошла встреча активистов общественного объединения "Друзья парка "Шелковичный", на которой они вспоминали успехи уходящего года и намечали планы на год грядущий.
— 27 декабря 2017 —
Славянск может лишиться статуса «город-курорт». Обращение в Верховную Раду Украины о лишении статуса подготовил депутат горсовета Павел Придворов. На сессии его запрос поддержали и другие депутаты.
Приветствую, гость! Вход
27 декабря 2017
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы»
Реакцией городской власти на обострившуюся «ртутную» проблему стала пресс-конференция начальника отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы горсовета Сергея Никулеско.