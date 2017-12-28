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Фотофакт

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ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт

Павел Коротенко
28 декабря 2017 Просмотров: 169 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Около двух недель назад в доме № 4 на улице Светлодарской (Чубаря) возникла конфликтная ситуация, связанная с попыткой жильцов одной из квартир приспособить помещение под торговый объект.

Преддверием конфликта стало обращение в ОСМД владельцев 82-й квартиры, которой в равных долях владеют две славянки, по поводу перевода жилого помещения в нежилое. Собрание совладельцев просьбу жильцов удовлетворить отказалось, однако мнение совладельцев дома заявители проигнорировали и, наняв строительную бригаду, приступили к работам, затронувшим наружную несущую стену. Решив сделать для запланированного офиса вход с улицы, инициаторы реконструкции переделали оконный проем на дверной и пристроили к нему ступеньки. 

Поведение самовольных застройщиков возмутило жителей дома, что вылилось в несколько акций протеста и требования прекратить произвол. При этом выяснилось, что никаких разрешений на проведение перепланировки городское управление архитектуры и градостроительства по данному адресу не согласовывало, а пристроенные к фасаду ступеньки возведены в охранной зоне газопровода, о чем свидетельствует размещенная на стене надпись (на фото). Кроме того, жители утверждают, что в результате строительных работ несущая конструкция здания дала трещины, а это создает для всего дома аварийную ситуацию.

Первоначально жители дома пробовали урегулировать недоразумение через горисполком и полицию, однако ни одна из этих инстанций повлиять на застройщиков не смогла. В настоящее время ОСМД заключило договор с адвокатом, который будет представлять интересы общества совладельцев с суде. Связавшись с правозащитником, журналисты «ТВ плюс» узнали, что в административном иске будет указано требование вернуть конструктивные элементы здания в первоначальный вид и компенсировать издержки на проведение экспертной оценки, которая определит размер нанесенного зданию ущерба.

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Комментарии к статье «ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт»

Около двух недель назад в доме № 4 на улице Светлодарской (Чубаря) возникла конфликтная ситуация, связанная с попыткой жильцов одной из квартир приспособить помещение под торговый объект.

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