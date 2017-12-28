ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт

|28 декабря 2017
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Около двух недель назад в доме № 4 на улице Светлодарской (Чубаря) возникла конфликтная ситуация, связанная с попыткой жильцов одной из квартир приспособить помещение под торговый объект.
Преддверием конфликта стало обращение в ОСМД владельцев 82-й квартиры, которой в равных долях владеют две славянки, по поводу перевода жилого помещения в нежилое. Собрание совладельцев просьбу жильцов удовлетворить отказалось, однако мнение совладельцев дома заявители проигнорировали и, наняв строительную бригаду, приступили к работам, затронувшим наружную несущую стену. Решив сделать для запланированного офиса вход с улицы, инициаторы реконструкции переделали оконный проем на дверной и пристроили к нему ступеньки.
Поведение самовольных застройщиков возмутило жителей дома, что вылилось в несколько акций протеста и требования прекратить произвол. При этом выяснилось, что никаких разрешений на проведение перепланировки городское управление архитектуры и градостроительства по данному адресу не согласовывало, а пристроенные к фасаду ступеньки возведены в охранной зоне газопровода, о чем свидетельствует размещенная на стене надпись (на фото). Кроме того, жители утверждают, что в результате строительных работ несущая конструкция здания дала трещины, а это создает для всего дома аварийную ситуацию.
Первоначально жители дома пробовали урегулировать недоразумение через горисполком и полицию, однако ни одна из этих инстанций повлиять на застройщиков не смогла. В настоящее время ОСМД заключило договор с адвокатом, который будет представлять интересы общества совладельцев с суде. Связавшись с правозащитником, журналисты «ТВ плюс» узнали, что в административном иске будет указано требование вернуть конструктивные элементы здания в первоначальный вид и компенсировать издержки на проведение экспертной оценки, которая определит размер нанесенного зданию ущерба.
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27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
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Комментарии к статье «ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт»
Около двух недель назад в доме № 4 на улице Светлодарской (Чубаря) возникла конфликтная ситуация, связанная с попыткой жильцов одной из квартир приспособить помещение под торговый объект.