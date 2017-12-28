Новинки старого Славянска

На протяжении всего года газета «ТВ плюс» не раз поднимала тему сохранившихся в Славянске памятников архитектуры и градостроительства местного значения. В последнем выпуске 2017-го мы обобщили эту информацию рассказом о том, какие изменения произошли в этой сфере за последние 12 месяцев.

Дом Александрова

Достаточно много нареканий общественности вызвал выполненный в этом году косметический ремонт фасада здания на ул. Шевченко, 4, известного как «дом Александрова». Более всего краеведы возмущались уничтожением аутентичных декоративных барельефов, и попыткой «слепить» их из монтажной пены. Как показала практика, критики были правы, ибо уже через две недели после реконструкции по «новоделу» пошли трещины. Напомним, что здание было построено в 1905-1911 гг. купцом и промышленником Сергеем Александровым на приданое своей жены. По первоначальному плану, на первом этаже дома был расположен мануфактурный магазин, на втором – частное жилье четы Александровых. Стоит отметить, что в архитектурный комплекс памятника входит размещенный во дворе двухэтажный флигель, где жил приказчик купца по фамилии Христов. Весной 2017 года этот объект город передал в пользование ПИ «Теплица». Однако после того, как волонтеры начали в нем ремонт, выяснилось, что здание пребывает в аварийном состоянии, и эксплуатировать его нельзя. Планов по его восстановлению городское руководство не озвучивало.

Спасите меня, славянцы!

Больше всего повезло в этом году зданию завода керамической плитки, построенному в конце XIX века польскими промышленниками Дзевульским и Лянге. После долгих поисков владельца и переговоров с ним, объект удалось вернуть городу, после чего им занялись активисты общественной организации «Развитие инициатив». 7 июля, в День керамика, общественники провели здесь массовую акцию по привлечению к зданию внимания общественности. Мероприятие, состоящее из краеведческой лекции, стилизированной фотосессии и художественного плэнера собрало на историческом объекте немало горожан. Они поддержали идею создания на базе бывшей заводской конторы туристического центра и музея керамической промышленности. Данный проект экспонировался в этом году на выставке в Киеве. После скрупулезного обсуждения на депутатских комиссиях и проведения общественных слушаний горсовет утвердил решение о передаче здания в управление ОО «Развитие инициатив», активисты которой сейчас разрабатывают план восстановления объекта и наполнения его различными локациями.

Бывший банк, а ныне магазин

Подверглось в этом году частичной реставрации и здание на пересечении улиц Шевченко и Банковской (Юн. Коммунаров). Сооружение было построено в 1900 году как банковское учреждение, однако с середины 1950-х годов его второй этаж перепрофилировали под жилой фонд, а на первом разместился магазин, известный старожилам как «19-й». Проведенная в уходящем году реставрация примечательна тем, что работы проводились лишь на боковых стенах здания, ибо по закону об охране объектов культурного наследия реконструкция фасада может выполняться лишь лицензированным предприятием. В итоге узкая фасадная стена бывшего банка осталась необновленной.

По «Вилле «Мария» новостей нет

Самым, пожалуй, конфликтным объектом можно считать здание «Виллы «Мария», построенного в 1905 владельцем кирпичных и соляных заводов Успенским и переданного в 2011 году в аренду УПЦ МП. Еще в прошлом году в Славянске сформировалась инициативная группа, которая выступила с ходатайством о расторжении договора аренды и возврате виллы в коммунальную собственность - с дальнейшей передачей в управление городскому краеведческому музею. Свою инициативу общественники аргументировали нарушением правил содержания архитектурной памятки и применением для ремонта современных строительных технологий. С подачи активистов в городе была создана состоящая из чиновников, депутатов и общественников комиссия, которая несколько раз выезжала на место и встречалась с нынешними арендаторами здания. Несколько заседаний было проведено и в исполкоме, однако никаких внятных последствий они за собой не повлекли. По имеющейся у редакции информации, летом текущего года на «Виллу «Мария» приезжали представители ООН, которые были готовы выделить средства на реставрацию объекта культурного наследия. Препятствием для этого проекта стал статус здания. На сегодняшний день можно говорить о том, что тема расторжения договора с церковью «зависла» где-то в коридорах власти.

Не памятник, а торговый центр

В бывшем доме купца Карякина, на пересечении ул. Васильевской (Окт. революции) и Центральной (Карла Маркса) строится новый торговый центр. Здание, постройка которого датируется 30-40 годами ХІХ века, не является памятником архитектуры, поскольку многократно перестраивалось, и от его первоначального облика практически ничего не осталось. Изначально, говорят краеведы, дом был деревянный, с него началась застройка нынешней улицы Васильевской. Когда-то этот дом имел огромный двор, простирающийся до центральной площади. На нем купец, владеющий толевым и солеварочным заводами, хранил свой товар. На домом возвышалась дозорная башня. Вероятно, о ней и вспомнили нынешние владельцы, решив пристроить не только второй этаж, но и мансарду. По словам и. о. главного архитектора Александра Пахомова, никаких нарушений в связи с сооружением мансарды не происходит. «Реконструкция сразу заявлялась, как сооружение двухэтажного дома с эксплуатационным чердачным помещением», - говорит начальник управления архитектуры. Добавим, что сроки окончания работ Александр Пахомов назвать не смог. По его словам, скорее всего, это будет первая половина 2018 года.

ДК раздора: а воз и ныне там

История покупки в коммунальную собственность города здания ДК на ул. Университетской будоражит информационное пространство Славянска на протяжении двух последних лет. В марте нынешнего года по этому вопросу состоялись общественные слушания. Им предшествовала долгая история с судебными разбирательствами, когда активисты остановили процесс покупки здания в собственность громады за 4,8 млн грн. Кстати, провести опрос общественного мнения на тему необходимости приобретения и его стоимости славянские власти также обязал суд. Далее процесс затих и возобновился в ноябре, когда на сессии городского совета депутат Ольга Алтунина обратилась с депутатским запросом о возобновлении вопроса о покупке ДК, поскольку, по ее мнению, городскими властями для этого ничего не делается. Однако, по словам мэра Вадима Ляха, местный истеблишмент не снимал вопрос с повестки дня. И то, что здание еще не продано, а город по-прежнему имеет приоритет в покупке, градоначальник представляет, как наглядное доказательство проведенной работы. На сегодняшний день, объясняет городской голова, написано письмо облгазу, который является собственником здания, чтобы убедиться, что цена не изменилась. На следующий год средства на покупку ДК заложены в местный бюджет. Однако, как и прежде, город не знает, во сколько обойдутся ремонтные работы. Ничего не сделано и по теме взимания штрафов с собственника за ненадлежащее содержание памятника архитектуры. Отметим, что Дом бывшего купеческого собрания построен в 1913-1914 годах и является памятником архитектуры местного значения.