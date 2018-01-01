Льготы на проезд могут оставить только славянцам

Возможно, в следующем году право льготного проезда в городском общественном транспорте Славянска получат только местные жители.

Поскольку компенсации перевозчикам возмещаются из местного бюджета, городские власти вправе сами определить, кому представлять возможность бесплатного проезда, а кому - нет.

Возможность введения ограничений для приезжих подтвердил на пресс-конференции 26 декабря городской голова Вадим Лях.

«Мы возим всех, кому положен бесплатный проезд по стране – неважно, это житель города или района. Дотируем мы, а возим всех. Почему бы не ввести «Карту славянца» и компенсировать проезд только тем людям, которые живут в нашем городе?», - задался вопросом градоначальник.

Впрочем, по его словам, в качестве альтернативного варианта можно предложить городам, чьи жители пользуются городским общественным транспортом, компенсировать бюджету Славянска соответствующие расходы.

Каким образом в троллейбусах и автобусах славянцев будут отсеивать от приезжих, пока не решено. К примеру, можно выдать местным жителям пластиковые карты, которые те предъявят кондукторам в троллейбусах и автобусах. По словам Вадим Ляха, так уже сделали власти некоторых городов Донецкой области. Пользоваться пластиковой картой проще и удобнее – не нужно извлекать из недр одежды и сумок пенсионные и прочие удостоверения, которые, как правило, рачительные владельцы предпочитают прятать подальше.