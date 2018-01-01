До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Жители города, наверное, уже обратили внимание, что с конца минувшей недели на территории Славянска начались работы по монтажу лавочек. Для прояснения ситуации журналисты «ТВ плюс» обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства.

Оказалось, что установка конструкций ведется в рамках городской программы по благоустройству. Всего по проекту в местах массового отдыха установят 40 лавочек. На момент верстки номера половина изделий уже была установлена, вторую часть коммунальники планируют разместить по городу до конца текущего года. Как заверили нас в УЖКХ, места установки скамеек будут оборудованы мусорными урнами. Общая стоимость проекта, включая монтажные работы, составляет 92 тыс. грн.