|1 января 2018
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Жители города, наверное, уже обратили внимание, что с конца минувшей недели на территории Славянска начались работы по монтажу лавочек. Для прояснения ситуации журналисты «ТВ плюс» обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства.
Оказалось, что установка конструкций ведется в рамках городской программы по благоустройству. Всего по проекту в местах массового отдыха установят 40 лавочек. На момент верстки номера половина изделий уже была установлена, вторую часть коммунальники планируют разместить по городу до конца текущего года. Как заверили нас в УЖКХ, места установки скамеек будут оборудованы мусорными урнами. Общая стоимость проекта, включая монтажные работы, составляет 92 тыс. грн.
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С нового года в Славянске начнет действовать новый механизм использования средств городской казны, ориентированный на нужды жителей города – так называемый Бюджет участия.
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1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
• В Славянске появился Бюджет участия
28 декабря 2017
• Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет
• Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО
• ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт
• Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько
27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
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Комментарии к статье «До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек»
Жители города, наверное, уже обратили внимание, что с конца минувшей недели на территории Славянска начались работы по монтажу лавочек. Для прояснения ситуации журналисты «ТВ плюс» обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства.