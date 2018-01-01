Почему Славянску не дали мусоровозы

Городской голова Вадим Лях прокомментировал вопрос о том, почему Славянск не вошел в число городов, получивших новые мусоровозы от Донецкой облгосадминистрации.

Градоначальник объяснил, что заявку на их получение не подавал. По его мнению, в городе нет проблем с мусороуборочной техникой. «Транспорта вполне хватает, чтобы вовремя вывозить мусор», - считает он.

Вадим Лях отметил, что вполне доволен сотрудничеством с департаментом экологии Донецкой облгосадминистрации, который предоставил средства на покупку мусороуборочной техники. По его словам, кроме парка, Славянску обещают 36 миллионов гривен на продолжение реконструкции очистных сооружений. Она будет проходить в два этапа, на которые потратят, соответственно, 20 и 16 миллионов. Первая часть уже выделена. Еще 10 миллионов Славянск получил на замену двух канализационных коллекторов. На эту сумму уже проводится тендер.

наша справка

Масштабное обновление парка спецтехники в КАТП произошло весной 2013 года, когда предприятие получило 10 новых мусоровозов и почти две тысячи пластиковых контейнеров.