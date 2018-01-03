Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Полуразрушенное здание общественного туалета за исполкомом выставят на продажу. Объект уже внесен в перечень тех, которые подлежат приватизации в ближайшие два года.

Стоимость его еще не определена: она станет известна после экспертной оценки. Неизвестно, правда, найдется ли покупатель на столь специфическую недвижимость, и не станет ли она одним из активов, от которых горсовет никак не может избавиться по причине отсутствия спроса. По всей видимости, если туалет и удастся продать, новый владелец вряд ли будет использовать его по прямому назначению ввиду низкой рентабельности подобного предприятия. Очевидно, имеет смысл перепрофилировать сооружение для более выгодного дела.

Как бы там ни было, но, судя по всему, в этом году ситуация с обеспеченностью города общественными нужниками должна улучшиться. Так, город намерен дополнительно обзавестись двумя биотуалетами. На их покупку и содержание Программой социально-экономического развития предусмотрено 19 тысяч гривен. Еще 80 тысяч гривен из местного бюджета планируется направить на ремонт стационарного туалета на автостанции.

Еще один стационарный туалет, как известно, будет в распоряжении городского парка. По плану, строительство его должно было завершиться в 2017 году, следовательно, открытие не за горами.