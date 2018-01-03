Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

|3 января 2018
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Полуразрушенное здание общественного туалета за исполкомом выставят на продажу. Объект уже внесен в перечень тех, которые подлежат приватизации в ближайшие два года.
Стоимость его еще не определена: она станет известна после экспертной оценки. Неизвестно, правда, найдется ли покупатель на столь специфическую недвижимость, и не станет ли она одним из активов, от которых горсовет никак не может избавиться по причине отсутствия спроса. По всей видимости, если туалет и удастся продать, новый владелец вряд ли будет использовать его по прямому назначению ввиду низкой рентабельности подобного предприятия. Очевидно, имеет смысл перепрофилировать сооружение для более выгодного дела.
Как бы там ни было, но, судя по всему, в этом году ситуация с обеспеченностью города общественными нужниками должна улучшиться. Так, город намерен дополнительно обзавестись двумя биотуалетами. На их покупку и содержание Программой социально-экономического развития предусмотрено 19 тысяч гривен. Еще 80 тысяч гривен из местного бюджета планируется направить на ремонт стационарного туалета на автостанции.
Еще один стационарный туалет, как известно, будет в распоряжении городского парка. По плану, строительство его должно было завершиться в 2017 году, следовательно, открытие не за горами.
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1 января 2018
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• Почему Славянску не дали мусоровозы
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• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
• В Славянске появился Бюджет участия
28 декабря 2017
• Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет
• Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО
• ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт
• Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько
27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
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Комментарии к статье «Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют»
Полуразрушенное здание общественного туалета за исполкомом выставят на продажу. Объект уже внесен в перечень тех, которые подлежат приватизации в ближайшие два года.