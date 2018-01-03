Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

|3 января 2018
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Одним из проектов, который не удалось завершить в 2017 году, стало озеленение территории между проезжей частью и тротуаром на улице Батюка. Дело ограничилось сравнительно небольшим «оазисом», в который работники
КП «Наружное освещение» превратили неухоженную территорию напротив цветочных киосков.
Озеленение должно было продолжаться далее, вплоть до кафе «Шинок». Но, вопреки ожиданиям, газон так и простоял весь год, имея после замены центрального водовода неприглядный вид «лунного ландшафта».
Городской голова Вадим Лях объяснил, что намеченные планы расстроили новые требования к проектно-сметной документации, введенные правительством в июне прошлого года. «Для некоторых видов работ усложнилась процедура и количество документов, которые необходимы», - уточнил он.
Ввиду этих обстоятельств проект озеленения, который был разработан еще весной и на момент изменений находился на экспертизе, так ее и не прошел. 1 млн 100 тыс. гривен, которые планировалось потратить на облагораживание газона, пришлось распределить на другие нужды. Тем не менее, от этой идеи руководство города не отказалось: Вадим Лях заверил, что проект будет реализован, как только экспертиза даст «добро», а городской совет выделит финансирование.
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• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
• В Славянске появился Бюджет участия
28 декабря 2017
• Новый год по-славянски: массовых гуляний не будет, а такси приедет
• Славянских школьников и студентов приглашают зарегистрироваться на пробное ВНО
• ОСМД против застройщиков: на улице Светлодарской разгорается административно-бытовой конфликт
• Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько
27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
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Комментарии к статье «Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка»
Одним из проектов, который не удалось завершить в 2017 году, стало озеленение территории между проезжей частью и тротуаром на улице Батюка. Дело ограничилось сравнительно небольшим «оазисом», в который работники
КП «Наружное освещение» превратили неухоженную территорию напротив цветочных киосков.