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Фотофакт

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Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Антон Скворцов
3 января 2018 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Кроме озеленения, проект благоустройства газона на улице Батюка предусматривает организацию парковки вдоль проезжей части. Фото - Антон Скворцов.

Одним из проектов, который не удалось завершить в 2017 году, стало озеленение территории между проезжей частью и тротуаром на улице Батюка. Дело ограничилось сравнительно небольшим «оазисом», в который работники 
КП «Наружное освещение» превратили неухоженную территорию напротив цветочных киосков.

Озеленение должно было продолжаться далее, вплоть до кафе «Шинок». Но, вопреки ожиданиям, газон так и простоял весь год, имея после замены центрального водовода неприглядный вид «лунного ландшафта».

Городской голова Вадим Лях объяснил, что намеченные планы расстроили новые требования к проектно-сметной документации, введенные правительством в июне прошлого года. «Для некоторых видов работ усложнилась процедура и количество документов, которые необходимы», - уточнил он. 

Ввиду этих обстоятельств проект озеленения, который был разработан еще весной и на момент изменений находился на экспертизе, так ее и не прошел. 1 млн 100 тыс. гривен, которые планировалось потратить на облагораживание газона, пришлось распределить на другие нужды. Тем не менее, от этой идеи руководство города не отказалось: Вадим Лях заверил, что проект будет реализован, как только экспертиза даст «добро», а городской совет выделит финансирование.

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Комментарии к статье «Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка»

Одним из проектов, который не удалось завершить в 2017 году, стало озеленение территории между проезжей частью и тротуаром на улице Батюка. Дело ограничилось сравнительно небольшим «оазисом», в который работники 
КП «Наружное освещение» превратили неухоженную территорию напротив цветочных киосков.

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