Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Одним из проектов, который не удалось завершить в 2017 году, стало озеленение территории между проезжей частью и тротуаром на улице Батюка. Дело ограничилось сравнительно небольшим «оазисом», в который работники КП «Наружное освещение» превратили неухоженную территорию напротив цветочных киосков.

Озеленение должно было продолжаться далее, вплоть до кафе «Шинок». Но, вопреки ожиданиям, газон так и простоял весь год, имея после замены центрального водовода неприглядный вид «лунного ландшафта».

Городской голова Вадим Лях объяснил, что намеченные планы расстроили новые требования к проектно-сметной документации, введенные правительством в июне прошлого года. «Для некоторых видов работ усложнилась процедура и количество документов, которые необходимы», - уточнил он.

Ввиду этих обстоятельств проект озеленения, который был разработан еще весной и на момент изменений находился на экспертизе, так ее и не прошел. 1 млн 100 тыс. гривен, которые планировалось потратить на облагораживание газона, пришлось распределить на другие нужды. Тем не менее, от этой идеи руководство города не отказалось: Вадим Лях заверил, что проект будет реализован, как только экспертиза даст «добро», а городской совет выделит финансирование.